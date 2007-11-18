طرح مطالعه و تامین اشیاء موزه شهریار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیریهای به عمل آمده و موافقت اداره کل موزه های کشور، ساختمان فرهنگی واقع در شهرک وائین به محل احداث موزه شهرستان شهریار اختصاص یافت و با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در این خصوص و آغاز طرح مطالعه، تجهیز و تامین اشیا فرهنگی موزه شهرستان شهریار در دهه فجر افتتاح و راه ا ندازی خواهد شد.

با توجه به توافق های به عمل آمده بین فرمانداری و اداره کل موزه های کشور ، تاسیس و راه اندازی موزه در شهرهای ملارد و قدس نیز در اولویت های بعدی خواهد بود که کار مطالعه موزه دراین شهرها در سال جاری با اعتبار پیش بینی شده انجام خواهد شد. تاسیس موزه در سایر شهرهای شهرستان نیز در صورت پیگیری شهرداران و شورای اسلامی شهرها از طریق میراث فرهنگی دفتر شهرستان شهریار قابل پیگیری و تحقق است.

شهروندان داخل و خارج از شهرستان شهریار در صورت داشتن اشیای فرهنگی و تاریخی با ارزش در منازل خود ، می توانند آنها را به موزه شهر اهدا کنند تا به نام آنها در موزه نگهداری شود و در صورت وجود اشیا ارزشمند پس از ارزیابی آن توسط گروه کارشناسی اداره کل موزه ها، آمادگی برای خرید آن وجود دارد.

شهروندان و علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تاسیس موزه و اهدا یا تحویل اشیا فرهنگی با دفتر میراث فرهنگی شهرستان شهریار واقع در شهریار، میدان حافظ و یا با شماره تلفن 3268484 تماس بگیرند.

شایان ذکر است شهرداری ، اعضای شورای اسلامی شهریار ، سازمان میراث فرهنگی و اداره کل موزه های کشور در راستای تاسیس موزه مساعدت و همکاری دارند.