  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۲۱

مهمترین مشکل نهضت سواد آموزی شناسایی بی سوادان است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس نهضت سواد آموزی استان کرمان مهمترین چالش در نهضت سوادآموزی را شناسایی بی سوادان در جامعه دانست.

رئیس نهضت سواد آموزی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مهمترین مشکل در بحث سواد آموزی شناسایی و جذب بی سوادان می باشد.

جمال مسرور تصریح کرد: برای حل این مشکل آموزشیاران به صورت خانه به خانه بی سوادان را شناسایی و تحت پوشش قرار می دهند و طبق آمارهم اکنون 75 هزار نفر در استان کرمان در حال آموزش هستند.

مسرور گفت: آموزش فرد به فرد به عنوان یکی از اساسی ترین روشهای توسعه سواد آموزی مطرح می باشد و با اجرای این طرح تعداد سواد آموزان افزایش یافته است.

وی یاداور شد: استان کرمان با 17 درصد بی سواد یکی ار بالاترین آمار بیسوادی در کشور را دارد.

 

کد مطلب 588697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها