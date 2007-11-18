مهمترین مشکل نهضت سواد آموزی شناسایی بی سوادان است

رئیس نهضت سواد آموزی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مهمترین مشکل در بحث سواد آموزی شناسایی و جذب بی سوادان می باشد.
جمال مسرور تصریح کرد: برای حل این مشکل آموزشیاران به صورت خانه به خانه بی سوادان را شناسایی و تحت پوشش قرار می دهند و طبق آمارهم اکنون 75 هزار نفر در استان کرمان در حال آموزش هستند.
مسرور گفت: آموزش فرد به فرد به عنوان یکی از اساسی ترین روشهای توسعه سواد آموزی مطرح می باشد و با اجرای این طرح تعداد سواد آموزان افزایش یافته است.
وی یاداور شد: استان کرمان با 17 درصد بی سواد یکی ار بالاترین آمار بیسوادی در کشور را دارد.
