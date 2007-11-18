فعالیت انتخاباتی جمعیت آبادگران جوان در تهران متمرکز نخواهد بود

محمد حسین شاه ویسی، رئیس ستاد انتخابات آبادگران جوان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این تشکل زمینه را برای اعزام نیروهای خود به سراسر کشور به منظور شناساندن کامل مولفه های فکری آبادگران فراهم ساخته تا بر اساس آنچه قبلا مبنی بر عدم تکیه صرف به کاندیداهای تهران مطرح کرده بود، عمل کند.

وی افزود: اگرچه توجه به حضور کاندیداهای یک جریان سیاسی از تهران که دارای 30 نماینده است و هر کدام از این نمایندگان جزو ارکان اصلی مجلس محسوب می شوند، مهم است، اما باید توجه داشت که مابقی نمایندگان مجلس از سایر حوزه های انتخابیه، برگزیده می شوند و در عرصه تصمیم گیری و قانون گذاری سهیم هستند.

شاه ویسی با بیان اینکه اصلی ترین هدف انجام سفرهای استانی آبادگران اشاعه تفکر این تشکل به عنوان جریانی فراگیر در کشور است، گفت: حتی در نگاه رقابتی به انتخابات ، باید نسبت به اشاعه فرهنگ و تفکر جریان خود در کشور حساس بود و اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.

وی با اشاره به حضور حسن بیادی به عنوان سخنگو و زبان گویای جمعیت آبادگران جوان در نقاط مختلف کشور، تاکید کرد: در این سفرها به دنبال بهره گیری از تمامی ظرفیت جوانان در جامعه هستیم و همانطور که در گذشته اعلام کرده ایم برنامه ویژه خود برای شهرستان ها را با جدیت تمام دنبال خواهیم کرد.

عضو شورای مرکزی آبادگران جوان در خصوص هماهنگی این تشکل سیاسی با جبهه متحد اصولگرایان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم، تصریح کرد: آنچه مورد نظر ما بود، متکثر شدن جبهه متحد بود که خوشبختانه در حال حاضر هم افزایی مناسبی در این جبهه ایجاد شده است.

وی در پایان با بیان اینکه همگامی و همراهی با جبهه متحد اصولگرایان باعث همگرایی اصولگرایان و در نهایت وحدت ملی می شود، خاطرنشان کرد: سعی اعضای جبهه متحد اصولگرایان برای از بین بردن ابهامات بوجود آمده در طیف اصولگرا شایسته تقدیر است و ما نیز علیرغم اینکه احترام زیادی برای سایر اصولگرایان قائلیم، معتقدیم که نباید با اضافه شدن هر گروه تازه به جبهه متحد، این ساز و کار تغییر شکل دهد.