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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی اصفهان خبرداد؛

هوای خنک در راه اصفهان/ بیشینه دما ۴ درجه کاهش می‌یابد

هوای خنک در راه اصفهان/ بیشینه دما ۴ درجه کاهش می‌یابد

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از تداوم روند کاهشی دما در این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشینه دما طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین سه تا چهار درجه کاهش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: خمینی شهر با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه جوی به نسبت پایدار را طی هفته جاری در استان انتظار داریم، خاطرنشان کرد: آسمان بیشتر مناطق طی این مدت به صورت صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و گاهی وزش باد به نسبت شدید در نیمه شرقی و شمال استان دور از انتظار نیست.

به گفته آقایی، وزش باد شدید در این مناطق گاهی همراه با گردوخاک محلی است که در برخی ساعات به کاهش دید منجر می‌شود.‌

کد مطلب 5886991

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