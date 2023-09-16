آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشینه دما طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین سه تا چهار درجه کاهش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: خمینی شهر با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه جوی به نسبت پایدار را طی هفته جاری در استان انتظار داریم، خاطرنشان کرد: آسمان بیشتر مناطق طی این مدت به صورت صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و گاهی وزش باد به نسبت شدید در نیمه شرقی و شمال استان دور از انتظار نیست.

به گفته آقایی، وزش باد شدید در این مناطق گاهی همراه با گردوخاک محلی است که در برخی ساعات به کاهش دید منجر می‌شود.‌