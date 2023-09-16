شکل گیری انقلاب اسلامی با حضور امام رضا (ع) در ایران آغاز شد

حجت‌الاسلام روح الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر امام رضا (ع) در تفکر مردم ایران اظهار کرد: ایران و مردم آن یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که امام رضا (ع) پس از حضور در ایران دغدغه آن را داشتند.

وی با بیان اینکه ما مطالعه زیادی از حضور امام رضا (ع) در ایران نداریم و تمام توجه ما به سخنرانی و ذکر حدیث معروف ایشان در نیشابور و یا ماجرای ولیعهدی این حضرت است، افزود: تأثیر حضور امام رضا (ع) را امروز بعد از ۱۴۰۰ سال از حضور ایشان درک و لمس می‌کنیم.

این کارشناس مذهبی و فرهنگی عنوان کرد: تا پیش از حضور آن حضرت در ایران، شیعیان ایرانی در کل جغرافیای جهان اسلام پراکنده بودند اما با حضور امام رضا (ع) این پراکندگی به پایان رسیده و شیعیان ایرانی با هدفی مشترک در مرزی مشترک دور یکدیگر جمع شدند.

وی تصریح کرد: امام رضا (ع) جریانی را در این کشور بنا نهاد و باعث شد بعد از فروپاشی بنی عباس، شیعه در ایران زمامدار امور شود و این روند تا به امروز ادامه دارد.

حجت‌الاسلام محمدی تاکید کرد: حرکتی که امام رضا (ع) در اردیبهشت سال ۱۹۵ هجری شمسی بنا نداد ۱۱۶۲ سال بعد و در بهمن ۱۳۵۷ به نتیجه رسید و باید شروع مبارزه برای انقلاب اسلامی را نه تنها از سال ۱۳۴۲ بلکه از اردیبهشت سال ۱۹۵ هجری شمسی بدانیم.

وی تاکید کرد: علمای زیادی در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی زحمت کشیدند تا در نهایت امام خمینی (ره) آن را به پیروزی رسانده و امروز نیز در رأس این حرکت مقام معظم رهبری قرار دارد.

ولایت در نگاه امام رضا (ع) به معنای عدم تبعیت از طاغوت است

این کارشناس مذهبی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه ولایت در نگاه امام رضا (ع) معنای متفاوتی دارد، گفت: در نگاه ما ولایت به معنای فرمان پذیری و اطاعت محض است اما در نگاه امام رضا (ع) ولایت معنای متفاوتی دارد.

وی اظهار کرد: ولایت در نگاه امام رضا (ع) به معنای به میدان آمدن مردم برای عدم تبعیت از طاغوت است و ولایت مردم را از تبعیت از ظالم و طاغوت آزاد می‌کند.

این کارشناس مذهبی تاکید کرد: ولایت به معنای فرمان پذیری و اطاعت محض نگاهی سطحی و ساده است اما نگاه امام رضا (ع) به این معنا عمق می بخشد.

وی ادامه داد: در طول انقلاب اسلامی نیز هرجا مردم برای رهایی از طاغوت به میدان آمدند پیروز شدند و این معنای حقیقی ولایت را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام محمدی در پایان یادآور شد: بیانیه گام دوم نیز به دنبال حضور مردم در میدان برای عبور از بحران‌ها و مشکلات است و باید آن را بیشتر درک کنیم.