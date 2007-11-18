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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

استاندار مازندران:

فعالیت های کانون های مساجد مازندران در رسانه ملی انعکاس یابد

فعالیت های کانون های مساجد مازندران در رسانه ملی انعکاس یابد

ساری - خبرگزاری مهر: ابوطالب شفقت بر تبلیغ گسترده فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد در رسانه ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران پیش از ظهر امروز در جلسه مشترک مسئولان ستاد عالی مساجد کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران که در استانداری مازندران برگزار شد گفت: فعالیت های خوب و موفق کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران در صدا و سیما هر چه بیشتر انعکاس یابد زیرا اطلاع رسانی تلویزیونی کم است.

وی افزود: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب، برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن و اهتمام دولت نهم مبنی بر مسجد محوری حمایت های لازم صورت می گیرد.

استاندار مازندران بیان داشت: با توجه به تعداد زیاد مساجد در مازندران و فضای مناسب آنان به بخشداران توصیه شده که  آنان نیز هفته ای سه روز در مسجد محلات حضور یابند و مشکل مردم را حل کنند.

شفقت بر ایجاد هماهنگی و همسویی بین دستگاه های اجرایی که در مساجد فعالیت می کنند تاکید و خاط نشان کرد: مساجد باید مرکز اصلی هدایت و ارشاد مردم بوده و در این راستا هماهنگی لازم در فعالیت های فرهنگی مساجد بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل اوقاف سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه های اجرایی انجام گیرد تا شاهد تحول دینی در جامعه باشیم.

وی ادامه داد: به منظور توسعه و گسترش فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران تلاش می کنیم و اعتبار و بودجه ای مناسب در اختیار آنان قرار خواهیم داد تا نیروهای مسجد  حافظ ارزش های دینی باشند و البته این نیازمند برنامه ریزی فرهنگی است که تمام فعالیت ها و برنامه حول برنامه محوری باشد.

کد مطلب 588705

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