به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لنکرانی در دیدار با معاون وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان در تشریح وضعیت بهداشتی درمانی کشورمان ، ضمن اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر 18 هزار خانه بهداشت، 3500 مرکز بهداشتی درمانی و 850 بیمارستان درکشور فعال است و سالیانه حدود 1000 خانه بهداشت جدید ساخته می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این دیدار که درحاشیه برگزاری اجلاس بین المللی مقدماتی تحقیقات سلامت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت، با اشاره به این مطلب که در حال حاضر 65 برنامه در نظام شبکه بهداشتی کشورمان در حال اجراست، گفت: یکی از برنامه های بسیار موفقمان در نظام شبکه بهداشتی ، برنامه غربالگری برای بیماری تالاسمی بوده که با اقدامات انجام گرفته، تولد نوزاد با بیماری تالاسمی از حدود 1500 بیمار به 300 بیمار در سال کاهش یافته است.

دکتر لنکرانی در ادامه افزود: درحال حاضر در 24 رشته تخصصی و 40 دوره فوق تخصصی دانشجو می پذیریم و هم اکنون حدود 6 هزار دستیار در رشته های مختلف تخصصی در کشور در حال آموزش هستند.

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تجربیات کشورمان در زمینه ساخت و ساز بیمارستانی ، تجهیز و تربیت نیروی انسانی و برنامه ریزی برای برنامه های بهداشتی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاریهای مشترک با جمهوری آذربایجان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش دکتر " سنان حسی اقلی کریمف معاون وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان دعوت نامه رسمی وزیر بهداشت این کشور از دکتر لنکرانی برای دیدار از جمهوری آذربایجان را به ایشان تقدیم کرد.