۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

فرمانده انتظامی غرب استان تهران:

راننده مبلغ کشف حجاب در مسیر شهریار - اندیشه دستگیر شد

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری راننده مبلغ کشف حجاب در مسیر شهریار- اندیشه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: راننده تاکسی اینترنتی که با نوشتن متنی بر روی داشبورد و صندلی عقب خودرو کشف حجاب را در خودروی خود تبلیغ کرده بود توسط پلیس امنیت عمومی دستگیر شد.

وی اظهار داشت: با انتشار خبری در فضای مجازی با عنوان اینکه راننده تاکسی اینترنتی بی حجابی را در خودروی خود در مسیر شهریار به اندیشه تبلیغ می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران قرار گرفت.

رئیس پلیس غرب استان تهران افزود: مأموران با انجام کار اطلاعاتی و بررسی دوربین‌ها موفق به شناسایی راننده خاطی شده و با هماهنگی قضائی متهم را در یکی از محله‌های شهریار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیس به کار خود اعتراف و ابراز پشیمانی کرده و اعلام داشته که تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی معاند بوده و اقدام به این کار کرده است.

عزیزی اضافه کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

    • AE ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      ای کاش پلیس این قدر که برای حجاب قدرت نمایی میکند یک هزارم ان را هم خرج جلوگیری از دزدی وموبایل قاپی میکرد
      • پ IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        شما بی زحمت گزارش بده بقیه با پلیس!! تا توان دارند مبارزه می کنند . بنده خدا این کجا وآن کجا ؟ آدرس و جرم این راننده خیلی روشن بود پس به راحتی به دام افتاد .
      • فاطمه IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        هرچیزی جای خودش لازمه ،اینم وظیفه پلیسه
      • رضا IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        تلفن همراهم رو داخل ماشین دزد زد زنگ زدم به پلیس علنا گفت فایده نداره ،امیدی به گرفتن سارق و گوشی موبایلت نداشته باش ، واقعیت اینه که امنیت مردم در اولویت پلیس نیست مهم حفظ نظامه ،
      • ناصر ایمانی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        فاطمه خانم وظیفه پلیس در ابتدا محافظت از جان ، مال ، ناموس ،مردمه وقتی تو روز روشن ده ها موبایل و می دزدند و پلیس نمیتونه اون دزدها رو گیر بندازه بعد می‌ره راننده ای که خودش آعلامیه زده به ماشینش و دستگیر می‌کنه ، کار شاقی نکرده و فقط ظاهر نمایی هست
      • ناشناس IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        دوتا موبایل از ما دزدیدن هر دوش رو پلیس پیدا کرد خدا نگهدارشون باشه
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      اقتدار!!!!!!!!راست میگین جلو دزدا رو بگیرید.دیگه کم مونده بیان باهامون غذا بخورن
    • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      واقعن اگه دلسوز مردم هستید نون بیارید سر سفره مردم نون بری نکنید زور گفتن به یک مرد عادی که از نداری اسنپ یا تپسی کار می‌کنه وجه قشنگی نداره اون از فشار اقتصادی و بیچارگی رد داده چنین چیزی تبلیغ کرده
    • کاوه IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      مردک بی غیرت
    • yazdan IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      در اینکه اون شخص خطایی کرده شکی نیست ولی کاش کنار این رسیدگی خوب و سریع -به مشکلات مردمم ازجمله اقتصادی سریع رسیدگی کنند و با یه کار اطلاعاتی هرچی خائن و وطن فروش واختلاس گر هستش اعدام کنند
    • حسنی IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      خداوکیلی این بارانداز ها . چهارتا شعار وجمله طوطی وار یاد گرفته اند و همه جا میگن.. عموجان تموم شد مردم فهمیدن یک مشت با بیمار اجتماعی طرفیم. بشیتپن زندگی ات را بگن . قرص هم نخور. پای ماهواره کمجازی آرپی هم ننشینید . انشاللهه سلامتی دوباره تات
    • احسان IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      نیروی انتظامی ممنون
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      ای کاش اختلاسگرا هم ردیابی میکردن،، میگرفتنشون
    • اچبر IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      یه نفرم که کار خیر میکنه سریع بازداشت میشه خخخ
      • بازنشسته IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        کار خیر هست پرفسور... دانشمند
      • عجب IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
        اره کار خیره
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      تبلیغ کشف حجاب هم خودش یه نوع دزدیه دزدی حیاوبی عفتی درجامعه که باکشف حجاب دارن غیرت رو هم ازمردها میدزدن
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      الان همه چی درست شده ما چقدر خوشحالیم
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      هرچه زودتر درانزارعمومی گردن بزنید
      • فرزاد IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        اینجور که شما قضاوت میکنی سال دیگه جمعیت ایران نصف میشه .
    • رضا IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      قوه قضاییه مهربان رو به سخره گرفتند، چهار روز دیگه هم عفو میشه.
    • گرایش... IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      من هم موبایل رو بردن پیدا نشد.هم موتور سیکلت هم دزدین دیگه پیدا نشد ما موندیمو علی و یک سند خالی تنگ خونه
    • حسن ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      شما یه کاری میکنی که،،آدمای در بدر و بدون جا با این کار چند وقت چلوی مجانی زندان رو نصیب خودشون کنن.
    • ناشناس IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      مقصر خودمان هستیم وپلیس حکومت ودولت را مقصر میدانیم اگر بجای این تند خویی نکات ایمنی منزل خودرو وموبایلمان را رعایت می کردیم این نبود ما ایرانیها برای سواروپیاده شدن خودرو یا بستن در حیاط وپارکینگ منزل عجله داریم وهمین نکات ۸۰ درصد به سارق کمک می کند

