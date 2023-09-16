راننده مبلغ کشف حجاب در مسیر شهریار - اندیشه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: راننده تاکسی اینترنتی که با نوشتن متنی بر روی داشبورد و صندلی عقب خودرو کشف حجاب را در خودروی خود تبلیغ کرده بود توسط پلیس امنیت عمومی دستگیر شد.

وی اظهار داشت: با انتشار خبری در فضای مجازی با عنوان اینکه راننده تاکسی اینترنتی بی حجابی را در خودروی خود در مسیر شهریار به اندیشه تبلیغ می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران قرار گرفت.

رئیس پلیس غرب استان تهران افزود: مأموران با انجام کار اطلاعاتی و بررسی دوربین‌ها موفق به شناسایی راننده خاطی شده و با هماهنگی قضائی متهم را در یکی از محله‌های شهریار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیس به کار خود اعتراف و ابراز پشیمانی کرده و اعلام داشته که تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی معاند بوده و اقدام به این کار کرده است.

عزیزی اضافه کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.