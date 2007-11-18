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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

/ گزارش مهر از ریاض/

دومین روز اجلاس سران اوپک دقایقی پیش آغاز به کار کرد

دومین روز اجلاس سران اوپک دقایقی پیش آغاز به کار کرد

دومین روز اجلاس سران کشورهای صادر کننده نفت اوپک، دقایقی پیش با حضور روسا و مقامات عالیرتبه عضو در این سازمان در ریاض پایتخت عربستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریاض، در دومین روز از سومین اجلاس روسای کشورهای صادر کننده نفت اوپک ، مقامات عالیرتبه کشورهای حاضر قراراست بدون حضور هیئت های همراه و همچنین حضور خبرنگاران به بحث و تبادلات نظر در خصوص مسائل مربوط به نفت پردازند.

 دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است درنشست امروز اوپک، سخنرانی کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در پایان این اجلاس، بیانیه مشترکی که به تصویب روسا و مقامات عالیرتبه کشورهای عضو اوپک رسیده است ، قرائت خواهد شد.

دکتر محمود احمدی نژاد همچنین قرار است امروز در حاشیه اجلاس اوپک با هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و سران برخی کشورها دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 588713

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