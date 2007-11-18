دانشگاه تهران به یک پرش دیگر نیاز دارد / خواسته ملت را پاسخ خواهیم داد

آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص ارتقای رتبه دانشگاه تهران در رده بندی دانشگاههای دنیا گفت : دانشگاه تهران تا دو سال گذشته در رده های 2 هزار تا 2 هزار و 300 دانشگاههای دنیا قرار داشت اما اوایل امسال شنیده شد که جایگاه این دانشگاه بیش از یک هزار مرتبه در رده بندی جهانی ارتقا پیدا کرده است اما جدیدترین خبر که یکی از مراکز ارزیابی و رده بندی دانشگاههای دنیا در لندن منتشر کرده است، حاکیست که دانشگاه تهران یکی از 550 دانشگاه اول دنیا محسوب می شود و در جایگاه 539 قرار گرفته است.

وی با بیان این اطمینان که همه دانشمندان و اساتید ایران با شنیدن خبر قرارگیری دانشگاه تهران در جایگاه 539 دانشگاههای دنیا شادمان خواهند شد، عنوان کرد: آرزو دارم خبرهای شادی بخش دیگری نیز در مورد دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران در راه باشند.

دانشگاه تهران به حداقل ها بسنده نمی کند

اخباری مبنی بر اینکه دانشگاه تهران دومین دانشگاه درمیان دانشگاههای اسلامی است منتشر می شود که این برای جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار است

آیت الله دکتر عمید زنجانی تاکید کرد : دانشگاه تهران با توجه به رسالت عظیمی که دارد، نمی تواند به یک حد معمولی بسنده کند و از آنجا که دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور است، نمی تواند به برتری در داخل کشور اکتفا کند. این دانشگاه باید به برتری هایی در سطح منطقه، کشورهای اسلامی و بین المللی دست یابد.



احتمال قرار گرفتن دانشگاه تهران در جایگاه دوم دانشگاههای جهان اسلام

این استاد حوزه و دانشگاه افزود : خیزش و جنبش پیشرفت علمی قابل توجهی که دانشگاه تهران آغاز کرده است باید در سطح منطقه، کشورهای اسلامی و بین المللی آثار چشمگیری داشته باشد. اخبار جسته و گریخته ای مبنی بر اینکه دانشگاه تهران دومین دانشگاه درمیان دانشگاههای کشورهای اسلامی است نیز منتشر می شود که این برای جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار است.

به رده 500 دنیا خواهیم رسید

رئیس دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور در گفتگو با مهر ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه بتواند 39 دانشگاه دیگر دنیا را پشت سرگذاشته و به رده پانصدم صعود کند.

آیت الله عمید زنجانی تاکید کرد : یکی از برنامه های دانشگاه تهران قرار گرفتن در میان 500 دانشگاه برتر دنیا است. این خواسته رهبری و نظام اجرایی و همه ملت شریف ایران است و باید دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران این خواسته را پاسخ گویند.

عمید زنجانی با اشاره به اوایل مدیریت خود در دانشگاه تهران گفت : دو سال است که سیاست دانشگاه تهران بر مبنای آموزش پژوهش محور قرار گرفته است و تلاش بسیاری صورت گرفته تا آموزش و پژوهش به عنوان دو بال دانشگاه به موازات یکدیگر پیشرفت داشته باشند، آموزش به پیشرفت پژوهش کمک کند و پژوهش نیز در ارتقای آموزش تاثیرگذار باشد.

پاسخگویی به نیازهای داخلی مهم ترین رسالت دانشگاه تهران است

مقالات خارجی بر خلاف تصور برخی ساده اندیشان به این معنا نیستند که ما در صدد در اختیار قرار دادن فرآورده های علمی مان به بیگانگان باشیم، بلکه به معنای تعامل با دنیای خارج است

وی افزود: بر اساس رویکرد جدید دانشگاه تهران، پاسخگویی به نیازهای داخلی کشور به عنوان مهم ترین رسالت دانشگاه معرفی شده است و اساتید سعی می کنند نیازهای داخلی کشور را در پژوهش های بنیادی و توسعه ای و کاربردی در درجه نخست اهمیت قرار دهند.

رئیس دانشگاه تهران دومین رسالت دانشگاه تهران را ایفای نقش در تولید علم در سطح جهانی دانست و اظهار داشت : دانشگاه تلاش می کند تا سهم خود را در ارتقای علمی جهان با ارائه مقالات به زبان انگلیسی ایفا کند. البته مقالات خارجی بر خلاف تصور برخی ساده اندیشان به این معنا نیستند که ما در صدد در اختیار قرار دادن فرآورده های علمی مان به بیگانگان باشیم، بلکه به معنای تعامل با دنیای خارج است.

سهم بالای دانشگاه تهران در تعاملات علمی بین المللی

بر خلاف سیاسی ها که می گویند آینده جهان دهکده کوچکی است! دانشگاهیان می گویند که آینده جهان، شهر علم است که از زمان فارابی نیز مطرح بوده است.

وی افزود : همان طور که ما از مقالات بین المللی آنان استفاده می کنیم، باید سهم خود را نیز در رشد و توسعه علم در سطح جهانی ایفا کنیم. به نظر می رسد که دانشگاه تهران از این نظر نیز رشد قابل توجهی داشته و توانسته است سهم خود را به خوبی ایفا کند.آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی سومین رسالت دانشگاه تهران را تربیت نیروی انسانی خواند و به مهر گفت : نیروهای جوانی که آینده ساز هستند، باید در بخشهای مختلف تربیت شوند تا بر طبق نیازهای مدیریتی کشور بتوانند خدمات لازم را در موقعیت های مناسب به کشور ارائه دهند. امروز وقتی از توسعه صحبت می شود نیروی انسانی توسعه یافته و ابزاری که بتواند تکنیک های لازم را انجام دهد، مورد نیاز به نظر می رسند.

بر خلاف سیاسی ها ما آینده دنیا را شهر علم می خواهیم

رئیس دانشگاه تهران در پایان گفتگوی مشروح خود با مهر با بیان اینکه آینده جهان آینده علم است، گفت : بر خلاف سیاسی ها که می گویند آینده جهان دهکده کوچکی است! دانشگاهیان می گویند که آینده جهان، شهر علم است که از زمان فارابی نیز مطرح بوده است. انتظار ما آینده شهر علم است که فقط علم و فضیلت باشد و امتیازات انسانی بر اساس علم و فضیلت رده بندی شود. اگر دنیا سعی می کند که در دهکده کوچک جهانی جایگاه پیدا کند، ما نیز سعی می کنیم در شهر علم آینده که متناسب با شان مردم شریف و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه پیدا کنیم.

.................................................



گفتگو از نیما شایان