ارزیابان آموزش و پرورش به مناطق کهگیلویه و بویراحمد اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالی آرند افزود: پروژه مهر نماد فعالیت‌های آموزش و پرورش برای بازگشایی باشکوه مدارس است که با حضور ارزیابان وزارتی و استانی تا قبل از بازگشایی مدارس در شهرستان‌ها و مناطق رصد می‌شود

وی به ضرورت انجام برنامه‌های نظارتی بر فعالیت‌های بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای برنامه اعزام ارزیابان به مناطق و نواحی، رصد کاستی‌ها و موانع موجود در مدارس مناطق و نواحی و احصاء و شناسایی آنها و اقدام در راستای رفع آن موانع تا بازگشایی مدارس است.

وی بهینه سازی فضاهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، انتخاب و انتصاب مدیران، کلاس بندی، تجهیزات و استفاده صحیح از منابع موجود که باعث بهره وری می‌شود را به عنوان محورهای شاخص پروژه مهر عنوان کرد.

جمالی آرند با بیان اینکه کار ارزیابی از پروژه مهر آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق با دقت انجام می‌شود، بیان کرد: بعد از کار ارزیابان استانی و وزارتی شهرستان‌ها و مناطق برتر آموزش و پرورش در بحث پروژه مهر رتبه بندی و معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه ۴۰ نفر ارزیاب استانی از ۱۳ شهرستان و منطقه آموزش و پرورش کار نظارت بر اجرای پروژه مهر را انجام می‌دهند، گفت: فعالیت ارزیابان در شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران و بویراحمد به مدت سه روز و در دیگر مناطق کم جمعیت ۲ روز خواهد بود.

دبیر پروژه مهر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از ورود ناظران وزارتی به استان خبر داد و گفت: ناظران وزارتی نیز از فردا ۲۶ شهریورماه با سفر به شهرستان‌ها و مناطق بحث مهم پروژه مهر را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.