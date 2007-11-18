۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۵۰

امسال فاصله زمانی اعزام کارگران خدمات شهری به محل آبگرفتگی ها کاهش می یابد

مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران از نصب کانکس های ویژه استقرار کارگران خدمات شهری در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران با هدف کاهش فاصله زمانی اعزام نیروها برای شن پاشی و رفع یخ زدگی و لغزندگی معابر در هنگام بارش برف ، طی 10 روز آینده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم  پوردهکردی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهرانبا بیان این مطلب افزود : با توجه به  نزدیک شدن فصل سرما و بارش برف و باران و احتمال بروز آبگرفتگی ، لغزندگی و یخ زدگی معابر و  خیابان های شهر قرار است در نقاط حساس هر منطقه ، کانکس های ویژه ای برای استقرار کارگران خدمات شهری در نظر گرفته شود تا در هنگام بارش برف و به دنبال آن لغزندگی و یخ زدگی معابر بلافاصله نیروهای خدمات شهری منطقه به محل مورد نظر اعزام شوند .

وی با بیان اینکه به زودی این کانکس ها در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران نصب خواهد شد ، ادامه داد : همچنین به منظور کاهش فاصله زمانی اعزام نیروهای خدمات شهری در هنگام بارش برف ، قرار است تعدادی از این نیروها در کانکس های ویژه ای در رمپ و لوپ ها و شریانهای اصلی پایتخت  مستقر شوند.  

دهکردی با بیان اینکه ظرف یک هفته آینده در این زمینه که نصب کانکس ها در سطح مناطق به سازمان پارکها و یا شهرداری هر منطقه واگذار شود تصمیم گیری خواهد شد ، تصریح کرد: پیش بینی می شود ظرف 10 روز آینده کار نصب کانکس های اسکان کارگران خدمات شهری در سطح مناطق آغاز شود .

