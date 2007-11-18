امسال فاصله زمانی اعزام کارگران خدمات شهری به محل آبگرفتگی ها کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم پوردهکردی مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهرانبا بیان این مطلب افزود : با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و بارش برف و باران و احتمال بروز آبگرفتگی ، لغزندگی و یخ زدگی معابر و خیابان های شهر قرار است در نقاط حساس هر منطقه ، کانکس های ویژه ای برای استقرار کارگران خدمات شهری در نظر گرفته شود تا در هنگام بارش برف و به دنبال آن لغزندگی و یخ زدگی معابر بلافاصله نیروهای خدمات شهری منطقه به محل مورد نظر اعزام شوند .

وی با بیان اینکه به زودی این کانکس ها در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران نصب خواهد شد ، ادامه داد : همچنین به منظور کاهش فاصله زمانی اعزام نیروهای خدمات شهری در هنگام بارش برف ، قرار است تعدادی از این نیروها در کانکس های ویژه ای در رمپ و لوپ ها و شریانهای اصلی پایتخت مستقر شوند.

دهکردی با بیان اینکه ظرف یک هفته آینده در این زمینه که نصب کانکس ها در سطح مناطق به سازمان پارکها و یا شهرداری هر منطقه واگذار شود تصمیم گیری خواهد شد ، تصریح کرد: پیش بینی می شود ظرف 10 روز آینده کار نصب کانکس های اسکان کارگران خدمات شهری در سطح مناطق آغاز شود .