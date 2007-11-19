تیم های والیبال به اعتراض بیجا عادت کرده اند / مسابقات طبق تقویم سالانه پیگیری می شود

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تمام تیم های شرکت کننده در رقابت های لیگ برتر پیش از شروع بازی ها از برنامه کامل مسابقات و حتی وقفه موجود پس ازهفته پنجم آگاه شده بودند. پس هیچ اعتراضی دراین زمینه پذیرفته نمی شود.

وی تصریح کرد: پیش از شروع رقابت های لیگ برتر و با توجه به تقویم ورزشی مبنی برمیزبانی فدراسیون در رقابت های دانشجویان جهان و برگزاری دهمین دوره پیکارهای بین المللی جام شیخ راشد دبی بازی های هفته ششم لیگ را از روز چهارشنبه به یکشنبه جابه جا کردیم.

حداد افزود: اگرچه مسابقات جهانی دانشجویان لغو شد اما با توجه به اینکه این برنامه و جابه جایی بازی های هفته ششم را از ابتدای مهرماه به تمام تیم ها اعلام کرده بودیم در اجرای آن هیچ گونه تغییری ایجاد نکردیم تا به برنامه ریزی تیم ها هم آسیبی وارد نشود.

رئیس سازمان لیگ والیبال خاطرنشان کرد: وقفه ایجاد شده در زمان بازی های لیگ برتر خللی در برنامه های نیم فصل نخست وارد نمی کند. این دیدارها بدون ایجاد هیچ فشردگی طبق تاریخ مقرر شده در 6 دی به پایان می رسد. تیم ها پس از 10 روز استراحت رقابت های نیم فصل دوم را شروع می کنند. این برنامه طبق تقویمی صورت می گیرد که از ابتدای لیگ اجرای آن را آغاز کردیم.

رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور یکشنبه گذشته و پس از انجام بازی های هفته پنجم متوقف شد. این مسابقات پس از پشت سر گذاشتن یک وقفه دو هفته ای از یک شنبه آینده پیگیری می شود.