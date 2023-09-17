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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۷:۵۰

همزمان با شهادت امام رضا (ع)؛

۶۵ امدادگر هلال احمر جاماندگان «ارض طوس» در پیشوا را پوشش دادند

۶۵ امدادگر هلال احمر جاماندگان «ارض طوس» در پیشوا را پوشش دادند

پیشوا- ۶۵ نفر از امدادگران هلال احمر همزمان با شهادت امام رضا (ع) مراسم پیاده روی جاماندگان «ارض طوس» در پیشوا را پوشش دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) عوامل امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان پیشوا، پوشش امدادی مراسم پیاده روی جاماندگان ارض طوس را برعهده داشتند.

بر اساس این گزارش مراسم پیاده روی جاماندگان ارض طوس در شهرستان پیشوا با حضور عاشقان حضرت امام رضا (ع) برگزار شد.

گفتنی است که ۶۵ نفر از عوامل امدادی هلال احمر شهرستان پیشوا با بهره گیری از ۵ دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودرو نجات، وظیفه پوشش امدادی مراسم را بر عهده داشتند.

لازم به ذکر است که معاون عملیات سازمان امداد و نجات و معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران از پوشش امدادی این مراسم بازدید کردند.

کد مطلب 5887330

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