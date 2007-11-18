همایش "علامه طباطبایی" در باکو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،جمعی از نمایندگان محافل فرهنگی و علمی و دانشجویی این کشور و نیز نمایندگان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو شرکت داشتند.

آشنایی با زندگی و خلاقیت علامه طباطبایی، نظرات فلسفی و عرفانی، شیوه‌های تفسیر المیزان و نظرات این شخصیت درباره فلسفه غرب، از جمله موضوعات این همایش یک روزه بود.

"الشن مصطفی‌اف" رییس تشکل "دعوت به صافی معنوی" طی سخنانی هدف از انجام این همایش را آشنایی جامعه جمهوری‌ آذربایجان باشخصیت و خلاقیت علامه طباطبایی اعلام کرد. وی، از طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشمند و متفکر اسلامی دوران معاصر یاد کرد و آن را مایه افتخار جهان اسلام خواند.

مصطفی‌اف با تأکید بر اینکه زندگی و خلاقیت علامه طباطبایی بیانگر رابطه تنگاتنگ وی با جامعه بوده، بر ضرورت شناساندن هرچه بیشتر شخصیت و خلاقیت ایشان در جامعه جمهوری آذربایجان تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش برای محافل مختلف علمی و فرهنگی جامعه جمهوری آذربایجان موثر باشد.