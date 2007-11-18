به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید فیلم "هفت و پنج دقیقه" شامل محمود کلاری مدیر فیلمبرداری و گروه او، مریم تختکشیان عکاس، رضا رستگارپور صدابردار، سارا امینیان منشی صحنه و هدیش بیگدلی دستیار و برنامه‌ریز کارگردان شنبه صبح برای پیوستن به عسگرپور راهی شهر لیون فرانسه شدند.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این فیلم به زودی در لیون کلید می‌خورد و کیانیان به عنوان تنها بازیگر ایرانی آن دو هفته دیگر به فرانسه می‌رود. البته زمان دقیق شروع فیلمبرداری، اسامی بازیگران و عوامل فرانسوی روز سه‌شنبه پس از بازگشت محمدرضا تختکشیان تهیه‌کننده فیلم اعلام خواهد شد.

"هفت و پنج دقیقه" مضمونی اجتماعی دارد و بر اساس فیلمنامه فرهاد توحیدی جلو دوربین می‌رود. "اقلیما" کار قبلی عسگرپور که در جشنواره فجر سال گذشته به نمایش درآمده بود، به زودی در گروه سینمایی استقلال روی پرده خواهد رفت.