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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۳۷

کاراته‌کاهای ایران در مسابقات بین‌المللی سوئیس ۳ مدال کسب کردند

کاراته‌کاهای ایران در مسابقات بین‌المللی سوئیس ۳ مدال کسب کردند

سه کاراته کا ملی پوش کشورمان در مسابقات بین المللی بازل سوئیس موفق به کسب ۳ مدال طلا، نقره و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کاراته سوئیس در شرایطی در شهر بازل این کشور در حال برگزاری است که در پایان رقابت ۳ کاراته کا کشورمان در این مسابقات، سجاد گنج زاده به نشان طلا رسید، بهمن عسگری نشان نقره را از آن خود کرد و مهدی خدابخشی در جای سوم ایستاد.

بر اساس این گزارش در وزن ۸۴+ سجاد گنج زاده با ۳ پیروزی برابر نمایندگان الجزایر، ترکیه و آذربایجان فینالیست شد و با پیروزی ۴ بر یک مقابل حریف فرانسوی خود در فینال به نشان طلا دست یافت. بهمن عسگری پس از پیروزی مقابل کاراته کا کشور آلمان، با دو پیروزی ۶ بر ۳ و ۸ بر صفر برابر نمایندگان کشور میزبان به دیدار نیمه نهایی راه یافت و با برتری قاطع ۸ بر صفر مقابل حریف ترکیه‌ای خود فینالیست شد و با قبول شکست ۳ بر ۱ مقابل حریف گرجستانی خود به نشان نقره دست یافت‌.

در وزن ۸۴- مهدی خدابخشی در گام نخست نماینده کشور ایتالیا را از پیش رو برداشت و در ادامه با قبول شکست ۴ بر ۲ مقابل حسن ارسلان ترکیه‌ای راهی جدول شانس مجدد شد. خدابخشی در ادامه با کسب ۲ پیروزی مقابل نمایندگان کشور کشور گرجستان و ترکیه به نشان برنز این وزن دست یافت.

نمایندگان کاراته ایران در وزن آزاد رقابت‌های بین المللی سوئیس نیز به میدان رفتند که نتوانستند مدالی کسب کنند.

کد مطلب 5887412

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