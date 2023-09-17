به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کاراته سوئیس در شرایطی در شهر بازل این کشور در حال برگزاری است که در پایان رقابت ۳ کاراته کا کشورمان در این مسابقات، سجاد گنج زاده به نشان طلا رسید، بهمن عسگری نشان نقره را از آن خود کرد و مهدی خدابخشی در جای سوم ایستاد.



بر اساس این گزارش در وزن ۸۴+ سجاد گنج زاده با ۳ پیروزی برابر نمایندگان الجزایر، ترکیه و آذربایجان فینالیست شد و با پیروزی ۴ بر یک مقابل حریف فرانسوی خود در فینال به نشان طلا دست یافت. بهمن عسگری پس از پیروزی مقابل کاراته کا کشور آلمان، با دو پیروزی ۶ بر ۳ و ۸ بر صفر برابر نمایندگان کشور میزبان به دیدار نیمه نهایی راه یافت و با برتری قاطع ۸ بر صفر مقابل حریف ترکیه‌ای خود فینالیست شد و با قبول شکست ۳ بر ۱ مقابل حریف گرجستانی خود به نشان نقره دست یافت‌.

در وزن ۸۴- مهدی خدابخشی در گام نخست نماینده کشور ایتالیا را از پیش رو برداشت و در ادامه با قبول شکست ۴ بر ۲ مقابل حسن ارسلان ترکیه‌ای راهی جدول شانس مجدد شد. خدابخشی در ادامه با کسب ۲ پیروزی مقابل نمایندگان کشور کشور گرجستان و ترکیه به نشان برنز این وزن دست یافت.



نمایندگان کاراته ایران در وزن آزاد رقابت‌های بین المللی سوئیس نیز به میدان رفتند که نتوانستند مدالی کسب کنند.