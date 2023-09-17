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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۳۹

مدیرکل هواشناسی زنجان:

هوای زنجان سرد می‌شود

هوای زنجان سرد می‌شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی زنجان از کاهش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری است و شاهد بارش باران در برخی از مناطق خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بارش باران در برخی مناطق با قوت خواهد بود، اظهار کرد: وقوع بارندگی‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان بیش از مناطق دیگر استان خواهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی سردتر شده است.

کد مطلب 5887429

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