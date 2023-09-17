محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری است و شاهد بارش باران در برخی از مناطق خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بارش باران در برخی مناطق با قوت خواهد بود، اظهار کرد: وقوع بارندگی‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان بیش از مناطق دیگر استان خواهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی سردتر شده است.