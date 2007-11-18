به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری هشتمین دوسالانه کاریکاتور اعلام کرد 5571 اثر از هنرمندان 85 کشور جهان به دبیرخانه دوسالانه ارسال شده بود که از میان آنان 650 کاریکاتور به نمایش درمی‌آید.

این آثار در چهار بخش آزاد، موضوعی (پول)، چهره و کمیک استریپ به دبیرخانه دوسالانه رسیده است. کامبیز درمبخش، جواد علیزاده، بهرام عظیمی و توکا نیستانی داوران ایرانی هشتمین دوسالانه کاریکاتور و فلوراین دوروکریهانا از رومانی، ادواردو باپتیستائو از برزیل و اولگ گوتسل از بلاروس داوران خارجی آن هستند.

ووجیانجون کاریکاتوریست برجسته چینی هم به عنوان میهمان ویژه در هشتمین دوسالانه کاریکاتور حضور خواهد داشت. برپایی ورکشاپ و تجلیل از بهمن عبدی و محمدرفیع ضیایی به عنوان کاریکاتوریست‌های پیشکسوت بخش‌های جنبی دوسالانه هشتم کاریکاتور را شکل می دهد.

آثار منتخب هشتمین دوسالانه تا 22 آذرماه در نگارخانه های خیال و آئینه موسسه فرهنگی هنری صبا نمایش داده خواهد شد. دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برگزارکننده این رویداد بین‌المللی است و خانه کاریکاتور نیز به عنوان دبیرخانه و سازماندهنده آن فعالیت کرده است.

فرهنگستان هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، موسسه فرهنگی هنری صبا و بانک اقتصاد نوین حامیان هشتمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران هستند.