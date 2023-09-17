اجرای ۳۰۲ میلیارد ریال طرح آبرسانی در بخش بزینه رود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جز قاسمی اظهار کرد: اجرای ۶ طرح اصلاح شبکه توزیع در شهر زرین رود و روستاهای کهلا، حی، شرور، زاغج و غلام ویس به طول ۴۰ کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال از جمله این طرح‌ها است.

وی افزود: واگذاری انشعاب به روستاهای سقرچین، سریین، قره محمد و خانلار نیز به تعداد ۴۱۰ فقره و با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد ریال در بخش بزینه رود شهرستان خدابنده انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان بیان کرد: احداث خط انتقال روستای بصرک به طول ۴ کیلومتر، اصلاح خط انتقال و شبکه توزیع روستای دربند به طول ۱.۳ کیلومتر، راه اندازی قنات شهر زرین رود، احداث مخزن ذخیره آب روستاهای سراب و قزلبلاغ و حفر چاه آب این دو روستا نیز از دیگر طرح‌های آبرسانی در بخش بزینه رود می‌باشد.

جز قاسمی عنوان کرد: حفر چاه کمکی برای روستاهای کهلا و غلام ویس با مشارکت اهالی، راه اندازی چاه جدید روستای بزین، لوله گذاری خط انتقال و احداث شبکه توزیع در روستای سراب نیز دیگر طرح‌هایی هستند که در بخش بزینه رود انجام شده است.

وی به اجرای طرح آبرسانی به روستاهای آغوزلو، گل تپه و سرشبار در مجتمع زاغج نیز اشاره کرده و گفت: این طرح با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال انجام شد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان یادآور شد: راه اندازی چاه جدید و لوله گذاری خط انتقال روستای حسام آباد و ارقین بلاغ نیز با مشارکت اهالی این وستاها و با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال وارد مدار بهره برداری شده است.

جز قاسمی گفت: تعویض شناور و لایروبی قنات روستای قزلبلاغ، ارتقا کیفیت آب روستای محمد خلج، افزیش ظرفیت آبدهی ایستگاه پمپاژ سراهی قجور و ساخت مخزن ذخیره آب در روستاهای حی، کهلا، استرود و سقرچین نیز دیگر طرح‌هایی هستند که در بخش بزینه رود مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: احداث خط انتقال و شبکه توزیع روستای سقرچین به طول ۱۲ کیلومتر، لوله گذاری شبکه توزیع روستای استرود به طول ۹ کیلومتر، احداث خط انتقال روستای شهیدآباد به طول ۴ کیلومتر و لوله گذاری چشمه روستای سقرچین نیز از جمله طرح‌های آبرسانی در بخش بزینه رود شهرستان خدابنده بود که مورد بهره برداری قرار گرفته است.