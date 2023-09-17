به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح یک شنبه در آئین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه روستای بیدک اظهار کرد: کسب دانش، اساس و مایه جهش تولید و توسعه است.

استاندار خراسان شمالی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های خیرین مدرسه ساز، گفت: امیدواریم با همین روند و سرعت شاهد توسعه فضاهای آموزشی در استان باشیم و تمام کمبودها در این زمینه برطرف شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری، افزود: کشوری می‌تواند در رشد، تولید و توسعه موفق باشد که دانش این کار را داشته باشد.

حسین نژاد گفت: کشور ما منابع، ذخایر و ظرفیت‌های بسیاری دارد اما دانش، لازمه تولید در هر کشور است و پایه و اساس آن از مدارس شروع می‌شود.

استاندار خراسان شمالی پرورش و کسب مدارج لازم تحصیلی دانش آموزان را مهم ارزیابی کرد و گفت: دانش آموزان با کسب دانش می‌توانند در آینده و توسعه استان و کشور مؤثر باشند.

حسین نژاد خطاب به دانش آموزان بیان داشت: اگر می‌خواهیم کشور ما کشوری قوی باشد باید همت معلمان و دانش آموزان بر کسب دانش، آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی به صورت پایه‌ای باشد.

وی با تاکید بر اهمیت و یادگیری دانش، اظهار کرد: همه ما با کسب دانش و ارتقای فردی خود مقدمه ساز پیشرفت کشور باشیم و در اجابت دستور مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید قدم‌های مثبت برداریم.