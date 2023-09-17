تأمین بیش از ۴۰۰ دستگاه تجهیز تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به سیاستگذاری سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه تأمین تجهیزات بندری با مشارکت بخش خصوصی، گفت: در این رابطه ۲ دستگاه جرثقیل راهبردی با توان ۱۴۰ تن بر ساعت به ارزش ۴ میلیون دلار با مشارکت بخش خصوصی تأمین و در چرخه بهره‌برداری عملیاتی قرار گرفت. ت

گرایلو عنوان کرد: همچنین با اضافه شدن ۴۰۰ دستگاه انواع تجهیزات تخلیه و بارگیری شامل؛ جرثقیل، کامیون، لودر و لیفتراک به ارزش ۱۶ میلیون دلار و ۱۰ هزار میلیارد ریال به چرخه عملیاتی در مجتمع بندری امام خمینی با بهره‌گیری از مزیت‌های قانونی مناطق ویژه اقتصادی، در تسریع عملیات تخلیه و بارگیری کشتی‌ها، کاهش زمان سرویس‌دهی به وسایل حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، افزایش ضریب ایمنی و امنیتی عملیات بندری بهبود قابل‌توجهی حاصل شد.

وی به ایجاد یک هزار فرصت شغلی پایدار به دنبال تأمین و به کارگیری تجهیزات استراتژیک و محوطه‌ای در این بندر بزرگ تجاری اشاره کرد و افزود: تسریع و تسهیل در عملیات بارگیری و خروج کالاهای اساسی از این بندر بزرگ تجاری به عنوان کانون تخلیه و بارگیری غلات در کشور از مهم‌ترین مزیت‌های آن به شمار می‌رود.