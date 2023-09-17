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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

مدیر کل بنادر خوزستان خبر داد؛

تأمین بیش از ۴۰۰ دستگاه تجهیز تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام

تأمین بیش از ۴۰۰ دستگاه تجهیز تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام

بندرامام - مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: با تأمین بیش از ۴۰۰ دستگاه تجهیزات تخلیه و بارگیری، کیفیت ارائه خدمات بندری به مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به سیاستگذاری سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه تأمین تجهیزات بندری با مشارکت بخش خصوصی، گفت: در این رابطه ۲ دستگاه جرثقیل راهبردی با توان ۱۴۰ تن بر ساعت به ارزش ۴ میلیون دلار با مشارکت بخش خصوصی تأمین و در چرخه بهره‌برداری عملیاتی قرار گرفت. ت

گرایلو عنوان کرد: همچنین با اضافه شدن ۴۰۰ دستگاه انواع تجهیزات تخلیه و بارگیری شامل؛ جرثقیل، کامیون، لودر و لیفتراک به ارزش ۱۶ میلیون دلار و ۱۰ هزار میلیارد ریال به چرخه عملیاتی در مجتمع بندری امام خمینی با بهره‌گیری از مزیت‌های قانونی مناطق ویژه اقتصادی، در تسریع عملیات تخلیه و بارگیری کشتی‌ها، کاهش زمان سرویس‌دهی به وسایل حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، افزایش ضریب ایمنی و امنیتی عملیات بندری بهبود قابل‌توجهی حاصل شد.

وی به ایجاد یک هزار فرصت شغلی پایدار به دنبال تأمین و به کارگیری تجهیزات استراتژیک و محوطه‌ای در این بندر بزرگ تجاری اشاره کرد و افزود: تسریع و تسهیل در عملیات بارگیری و خروج کالاهای اساسی از این بندر بزرگ تجاری به عنوان کانون تخلیه و بارگیری غلات در کشور از مهم‌ترین مزیت‌های آن به شمار می‌رود.

کد مطلب 5887502

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