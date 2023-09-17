علی موحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۶۰ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را در ۲ هزار واحد آموزشی در سطح استان بوشهر آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به نواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس ابتدایی در ۲۹ شهریور خاطرنشان کرد: ۱۵ هزار معلم و مربی عهده‌دار تدریس در مدارس استان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: بخشی از مطالبات فرهنگیان استان بوشهر شامل نوبت دوم مدیران و خدمتگزاران، طرح تثبیت، حق‌التدریس، حق‌الزحمه نیروهای خرید خدمات آموزشی تا پایان شهریور یا هفته اول مهر در دستور پرداخت می‌گیرد.

وی از ساماندهی معلمان، دبیران و کلاس‌بندی‌ها انجام و ابلاغ نیروهای مختلف فرهنگی استان خبر داد و افزود: مشکلی در زمینه دریافت و توزیع کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی وجود ندارد.