علی موحدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۶۰ هزار دانشآموز سال تحصیلی جدید را در ۲ هزار واحد آموزشی در سطح استان بوشهر آغاز میکنند.
وی با اشاره به نواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس ابتدایی در ۲۹ شهریور خاطرنشان کرد: ۱۵ هزار معلم و مربی عهدهدار تدریس در مدارس استان هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: بخشی از مطالبات فرهنگیان استان بوشهر شامل نوبت دوم مدیران و خدمتگزاران، طرح تثبیت، حقالتدریس، حقالزحمه نیروهای خرید خدمات آموزشی تا پایان شهریور یا هفته اول مهر در دستور پرداخت میگیرد.
وی از ساماندهی معلمان، دبیران و کلاسبندیها انجام و ابلاغ نیروهای مختلف فرهنگی استان خبر داد و افزود: مشکلی در زمینه دریافت و توزیع کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی وجود ندارد.
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