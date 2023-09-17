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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی اعلام کرد؛

پایان محدودیت تردد خودرو در جاده قدیم مشهد-مُلک‌آباد

پایان محدودیت تردد خودرو در جاده قدیم مشهد-مُلک‌آباد

مشهد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: محدودیت تردد خودروها در جاده قدیم مشهد-مُلک‌آباد در پی پایان یافتن حرکت کاروان‌های پیاده به مشهد برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: جاده قدیم مشهد-ملک آباد از روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه بر روی تردد خودروها مسدود اعلام شد و به تردد کاروان زائران پیاده دهه پایانی صفر به حرم حضرت رضا (ع) اختصاص یافت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: هم اکنون تردد در جاده مشهد-چناران به خصوص در محدوده سه راه فردوسی پرحجم اما روان و تردد در سایر جاده‌های استان عادی و روان گزارش شده است.

وی گفت: محدودیت تردد موتورسیکلت که در تعطیلات جاری اعمال شده بود تا صبح دوشنبه در جاده‌های مشهد-چناران-قوچان، مشهد-نیشابور-سبزوار و ملک آباد- تربت حیدریه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5887545

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