به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: جاده قدیم مشهد-ملک آباد از روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه بر روی تردد خودروها مسدود اعلام شد و به تردد کاروان زائران پیاده دهه پایانی صفر به حرم حضرت رضا (ع) اختصاص یافت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: هم اکنون تردد در جاده مشهد-چناران به خصوص در محدوده سه راه فردوسی پرحجم اما روان و تردد در سایر جاده‌های استان عادی و روان گزارش شده است.

وی گفت: محدودیت تردد موتورسیکلت که در تعطیلات جاری اعمال شده بود تا صبح دوشنبه در جاده‌های مشهد-چناران-قوچان، مشهد-نیشابور-سبزوار و ملک آباد- تربت حیدریه همچنان ادامه دارد.