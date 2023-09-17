به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: جاده قدیم مشهد-ملک آباد از روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه بر روی تردد خودروها مسدود اعلام شد و به تردد کاروان زائران پیاده دهه پایانی صفر به حرم حضرت رضا (ع) اختصاص یافت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی ادامه داد: هم اکنون تردد در جاده مشهد-چناران به خصوص در محدوده سه راه فردوسی پرحجم اما روان و تردد در سایر جادههای استان عادی و روان گزارش شده است.
وی گفت: محدودیت تردد موتورسیکلت که در تعطیلات جاری اعمال شده بود تا صبح دوشنبه در جادههای مشهد-چناران-قوچان، مشهد-نیشابور-سبزوار و ملک آباد- تربت حیدریه همچنان ادامه دارد.
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