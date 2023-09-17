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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

مدیرکل کمیته امداد کرمان عنوان کرد؛

برپایی پایگاه‌های شور عاطفه‌ها در مهر ماه

برپایی پایگاه‌های شور عاطفه‌ها در مهر ماه

کرمان- مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: پایگاه‌های شور عاطفه‌ها از هفته اول مهرماه در استان کرمان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عسکری نژاد از برگزاری «شور عاطفه‌ها» با شعار «آینده ساز باشیم»، تا ۱۵ مهر در استان کرمان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: پایگاه‌های فیزیکی شور عاطفه‌ها، هفته اول و دوم مهرماه به‌صورت نمادین در مدارس سراسر استان برپا خواهد شد.

عسکری نژاد بابیان اینکه در راستای توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری و گسترش سنت‌های حسنه اسلامی، هرساله در آستانه سال تحصیلی جدید به‌منظور ایجاد زمینه حضور و مشارکت نیکوکاران و خیرین برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند، مراسم ملی شور عاطفه‌ها در قالب پویش تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان بی‌بضاعت و با شعار «آینده ساز باشیم» برگزار می‌شود، گفت: امسال شور عاطفه‌ها از ۱۵ مردادماه شروع شد و به مدت ۲ ماه ادامه داشت.

وی افزود: ۶۰ پایگاه امدادی، ۴۲۰ مرکز نیکوکاری، ۴۰ پایگاه سیار و ۳۷ مدرسه آماده برگزاری مراسم «شور عاطفه‌ها» در استان کرمان هستند.

کد مطلب 5887556

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