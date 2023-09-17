به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عسکری نژاد از برگزاری «شور عاطفه‌ها» با شعار «آینده ساز باشیم»، تا ۱۵ مهر در استان کرمان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: پایگاه‌های فیزیکی شور عاطفه‌ها، هفته اول و دوم مهرماه به‌صورت نمادین در مدارس سراسر استان برپا خواهد شد.

عسکری نژاد بابیان اینکه در راستای توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری و گسترش سنت‌های حسنه اسلامی، هرساله در آستانه سال تحصیلی جدید به‌منظور ایجاد زمینه حضور و مشارکت نیکوکاران و خیرین برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند، مراسم ملی شور عاطفه‌ها در قالب پویش تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان بی‌بضاعت و با شعار «آینده ساز باشیم» برگزار می‌شود، گفت: امسال شور عاطفه‌ها از ۱۵ مردادماه شروع شد و به مدت ۲ ماه ادامه داشت.

وی افزود: ۶۰ پایگاه امدادی، ۴۲۰ مرکز نیکوکاری، ۴۰ پایگاه سیار و ۳۷ مدرسه آماده برگزاری مراسم «شور عاطفه‌ها» در استان کرمان هستند.