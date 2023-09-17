تیم ملی پرس سینه ایران نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات پرس سینه قهرمانی آسیا در کشور ژاپن، نمایندگان کشورمان در بخش با لوازم به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۶۶ کیلوگرم محمد پرورده با رکورد ۱۸۲.۵ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. پرویز عبدالله پور با رکورد ۱۴۲.۵ کیلوگرم در این وزن به نشان برنز آسیا رسید. ورزشکاری از کشور ژاپن در این وزن طلا گرفت.

در وزن ۹۳ کیلوگرم اسماعیل امیری از ایران با رکورد ۲۱۰ کیلوگرم مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا را بر گردن آویخت.

بدین ترتیب و با توجه به نشان نقره ای که محمد پرورده در بخش بدون لوازم کسب کرده بود، تیم سه نفره ایران در این رقابت ها با ۳ مدال نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.

در بخش تیمی نیز ایران در هر دو بخش با لوازم و بدون لوازم به عنوان نایب قهرمانی آسیا بعد از کشور ژاپن دست یافت و دو کاپ تیمی هم به ارمغان آورد. تیم های مغولستان و هنگ کنگ هم در بخش با لوازم و بدون لوازم به عناوین سومی آسیا رسیدند.

گفتنی است؛ فرشید سلطانی، رییس فدراسیون پاورلیفتینگ آسیا به عنوان سرپرست تیم ملی ایران را در این رویداد همراهی می کرد.