طرح ضربتی روباز ورزشی روستایی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این طرح گفت: این طرح مصوب سفر رئیس جمهوری به شهرستان آمل بوده شامل زمین فوتبال، ایستگاه سلامت و اتاق های رختکن بازیکنان است.

هاشم جمشید پناه افزود: برای ساخت و تجهیز این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع حدود 650 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه یک طرح ضربتی ورزشی تا دو ماه آینده در روستای "اسکو محله" آمل بهره برداری می شود از آغاز اجرای همین طرح در روستای چنگاز این شهرستان خبر داد.

شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد که حدود 11 هزار نفر در رشته های محتلف ورزشی در این شهرستان سازماندهی شدند.

