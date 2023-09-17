ادامه روند کاهش نسبی و تدریجی دما در چهارمحال و بختیاری

مهران چراغپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی روزهای گذشته کاهش دما را در استان شاهد بودیم، کمینه دمای بلداجی به چهار درجه سانتیگراد بالای صفر رسید و بهعنوان خنکترین ایستگاه استان به ثبت رسید.
وی از ثبت کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد برای شهرکرد خبر داد و تصریح کرد: با این دما شهرکرد بین مراکز استانها خنکترین مرکز شد و در گرمترین ساعت دمای شهرکرد به ۳۲ درجه سانتیگراد رسید.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در روزهای آینده روند کاهش دما بهصورت نسبی و تدریجی را در پیش داریم.
چراغپور بیان داشت: طی روزهای آینده آسمان غالباً صاف است و در بعدازظهرها شاهد رشد ابر هستیم، همچنین سرعت وزش باد در بعدازظهرها افزایش مییابد که در برخی از مناطق خیزش گرد و خاک را به دنبال دارد.
وی با اشاره به وقوع غبار رقیق صبحگاهی به دلیل پایداری هوا در آسمان استان یادآور شد: با توجه به کاهش دما برای برخی از محصولات مانند ذرت و گیاهان جالیزی احتمال آسیب وجود دارد و توصیه میشود کشاورزان نسبت به برداشت محصولات اقدام کنند.
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