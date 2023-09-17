کشف ۴۶ گوشی هوشمند سرقتی در حوزه مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود پارسافر اظهار کرد: در راستای برخورد قاطعانه با قاچاقچیان در مرزهای استان، مرزبانان هنگ مرزی تایباد حین کنترل و بازرسی خودروها در پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷ شهریور در عملیات‌های جداگانه موفق به کشف ۴۶ دستگاه تلفن همراه قاچاق طی ۳ روز گذشته شدند.

جانشین مرزبانی استان خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی گوشی‌های تلفن هوشمند سرقتی را ۲ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال برآورد کردند و مرزبانان متهمان را به همراه گوشی‌های مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح دادند.

وی افزود: گوشی‌های سرقتی تحویل اداره آگاهی می‌شود و پس از ثبت در سامانه مربوطه تحویل صاحبان اصلی آن خواهد شد.

پارسافر با قدردانی از تلاش‌های مرزبانان در راستای جلوگیری از سرقت و قاچاق اموال هموطنان گفت: مرزبانان استان خراسان رضوی در طول شبانه‌روزی از مرزهای استان حراست و پاسداری می‌کنند و قاطعانه در برابر هرگونه قاچاقی ایستاده‌اند.