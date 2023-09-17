مصدوم شدن راننده ۲۰۶ بر اثر واژگونی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام خبری مبنی بر اعمال محدودیت مقطعی در بزرگراه شیخ فضل الله به جنوب رمپ خروجی به همت شرق گفت: این رویداد به دلیل خارج شدن یک دستگاه سواری ۲۰۶ از مسیر و واژگون شدن آن است.

در این گزارش آمده است، راننده این سواری به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در این مسیر باعث واژگونی در رفیوژ میانی می‌شود.

بر اساس این گزارش، به دلیل سرعت‌های بالای خودروها و تأمین امنیت نظم عبور و مرور و جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات ناگوار بعدی و همچنین جلوگیری از برخورد خودروها با این وسیله واژگون شده، مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام به اعمال محدودیت مقطعی در این مسیر کردند که به محض خارج شدن این سواری به وسیله جرثقیل راهور، این محدودیت برداشته خواهد شد.