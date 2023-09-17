دستگیری سرکرده باند سارقان/اعتراف به ۳۰۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: یکم تیرماه سال جاری در پی وقوع یک فقره سرقت محتویات خودرو و دریافت شکایت مالباخته، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با دعوت از فرد مالباخته به اداره بیستم و تحقیقات از وی دریافتند که مالباخته جهت خرید لباس از یکی از شهرستان‌های شمال کشور به شهر تهران عزیمت و پس از خرید به خودروی خویش مراجعه کرده و متوجه تخریب قفل صندوق عقب و سرقت اموال داخل آن شامل لپ تاپ، هارد و غیره به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال شده است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان این اداره با بررسی صحنه جرم به روش‌های میدانی موفق شدند هویت یکی از مجرمان سابقه‌دار را شناسایی کنند و در ادامه با بهره‌گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار، مخفیگاه این شخص را در جنوب تهران پیدا کرده و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به اداره بیستم انتقال دهند.

سردار ولیپور گودرزی در ادامه با بیان اینکه متهم طی تحقیقات کارآگاهان به ۳۰۰ فقره سرقت محتویات خودرو با همدستی گروهی از سارقان اعتراف کرد، عنوان کرد: با بهره‌گیری از اطلاعات به دست آمده از متهم دستگیر شده، محل نگهداری بخش قابل توجهی از اموال مسروقه شناسایی و در بازرسی از این محل، مقادیری اموال سرقت شده به شیوه سرقت داخل خودرو کشف و جهت سیر مراحل قانونی و شناسایی مالباختگان به اداره بیستم منتقل شد.

وی افزود: در ادامه کارآگاهان موفق شدند با استفاده از روش‌های علمی و شگردهای پلیسی ۲ تن از مالخرها را شناسایی و آنها را در ۲ عملیات غافلگیرانه و منسجم دستگیر کرده و مقادیری اموال مسروقه کشف و توقیف کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دستگیری دیگر اعضای این گروه از سارقان داخل خودرو در دستور کار اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و متهمان پرونده با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی برای شناسایی سایر مالباختگان و دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره بیستم پلیس آگاهی قرار گرفتند.