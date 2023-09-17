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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

بیانیه مرکز وکلای قوه قضاییه؛

تحریم‌های غرب مهر باطلی بر ادعاهای دروغین آن‌ها است

تحریم‌های غرب مهر باطلی بر ادعاهای دروغین آن‌ها است

مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرد تحریم‌های غرب مهر باطلی بر ادعاهای دروغین آن‌ها در دفاع از آزادی و برابری فرصت‌ها است .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در محکومیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بیانه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

دولت زورگو و ریاکار آمریکا و متحدان چشم و گوش بسته‌اش در شورای اتحادیه اروپا همواره و همیشه، در ادعاهای سرشار از دروغ خود از آزادی اندیشه و بیان عقیده دم می‌زنند و مفهوم آزادی بیان را اصل حیاتی دموکراسی مورد قبول خود معرفی می‌کنند، اما آن را فقط و فقط زمانی که هم راستا و هم جهت با منافع ظالمانه و سیاست‌های استعماری خودشان باشد، مورد حمایت قرار داده و پاس می‌دارند.

آن‌ها هر بیانی که در راستای سیاست‌ها و منافع مداخله گرایانه آن‌ها نباشد را با هر شیوه‌ای که می‌شناسند، سرکوب می‌کنند و از هیچ تلاشی برای خنثی کردن آزادی بیانی که با آن‌ها مخالف و متعارض باشد، دریغ نمی‌کنند و کمر به تحریم نهادهایی می‌بندند که گزاره‌هایی مستقل و متعارض با مصالح و خواسته‌های آن‌ها در پیش می‌گیرند.

همه مردم جهان این تحریم‌های سریالی علیه مردم شریف و انقلابی و نهادهای ضد استکباری ایران را نظاره کرده‌اند و سلسله‌ی این تحریم‌ها را بیش از همه حاکی از پوشالی بودن سیاست‌های متناقض آمریکا و یاران هم قسم او در شورای اتحادیه اروپا و مهر باطلی بر ادعاهای دروغینی که همواره در دفاع از آزادی و برابری و فرصت‌های برابر سر داده‌اند، می‌دانند.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ایران اسلامی ضمن محکومیت شدید اقدام سخیف و همزمان آمریکا و شورای اتحادیه اروپا در تحریم خصمانه علیه اشخاص و نهادهای مسؤول و متعهدی که بخاطرمجاهدت‌های انقلابی خود تحت این تحریم‌های مذبوحانه قرار گرفتند، حمایت قاطع و آشکار خود را از آنان اعلام کرده و و تحریم‌ها علیه متفکرین و نویسندگان و اصحاب رسانه و مراکز رسانه‌ای در جهان امروز را به مثابه اذعان و اقرار به شکست آشکار تحریم کنندگان در رویارویی فکری و نظری و ناتوانی در برابر نهادهای تحریم شده می‌داند و همبستگی کامل خود را با همه نهادها و افرادی که تحت این تحریم ظالمانه قرار گرفته اعلام می‌کند؛ و همه اعضای این مرکز را در حامی و همراه این نهادهای ارزشمند اعلام می‌کند و حمایت کامل از نقش رسانه‌ای سازنده آن‌ها در مقابله با جبهه‌ی استعمار و استکبار و حمایت حقوق ملت‌های مستقل دنیا را وظیفه‌ی انسانی، اسلامی و انقلابی خود می‌داند.

کد مطلب 5887719
مهشید جعفری معظم

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