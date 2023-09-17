به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در محکومیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بیانه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

دولت زورگو و ریاکار آمریکا و متحدان چشم و گوش بسته‌اش در شورای اتحادیه اروپا همواره و همیشه، در ادعاهای سرشار از دروغ خود از آزادی اندیشه و بیان عقیده دم می‌زنند و مفهوم آزادی بیان را اصل حیاتی دموکراسی مورد قبول خود معرفی می‌کنند، اما آن را فقط و فقط زمانی که هم راستا و هم جهت با منافع ظالمانه و سیاست‌های استعماری خودشان باشد، مورد حمایت قرار داده و پاس می‌دارند.

آن‌ها هر بیانی که در راستای سیاست‌ها و منافع مداخله گرایانه آن‌ها نباشد را با هر شیوه‌ای که می‌شناسند، سرکوب می‌کنند و از هیچ تلاشی برای خنثی کردن آزادی بیانی که با آن‌ها مخالف و متعارض باشد، دریغ نمی‌کنند و کمر به تحریم نهادهایی می‌بندند که گزاره‌هایی مستقل و متعارض با مصالح و خواسته‌های آن‌ها در پیش می‌گیرند.

همه مردم جهان این تحریم‌های سریالی علیه مردم شریف و انقلابی و نهادهای ضد استکباری ایران را نظاره کرده‌اند و سلسله‌ی این تحریم‌ها را بیش از همه حاکی از پوشالی بودن سیاست‌های متناقض آمریکا و یاران هم قسم او در شورای اتحادیه اروپا و مهر باطلی بر ادعاهای دروغینی که همواره در دفاع از آزادی و برابری و فرصت‌های برابر سر داده‌اند، می‌دانند.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ایران اسلامی ضمن محکومیت شدید اقدام سخیف و همزمان آمریکا و شورای اتحادیه اروپا در تحریم خصمانه علیه اشخاص و نهادهای مسؤول و متعهدی که بخاطرمجاهدت‌های انقلابی خود تحت این تحریم‌های مذبوحانه قرار گرفتند، حمایت قاطع و آشکار خود را از آنان اعلام کرده و و تحریم‌ها علیه متفکرین و نویسندگان و اصحاب رسانه و مراکز رسانه‌ای در جهان امروز را به مثابه اذعان و اقرار به شکست آشکار تحریم کنندگان در رویارویی فکری و نظری و ناتوانی در برابر نهادهای تحریم شده می‌داند و همبستگی کامل خود را با همه نهادها و افرادی که تحت این تحریم ظالمانه قرار گرفته اعلام می‌کند؛ و همه اعضای این مرکز را در حامی و همراه این نهادهای ارزشمند اعلام می‌کند و حمایت کامل از نقش رسانه‌ای سازنده آن‌ها در مقابله با جبهه‌ی استعمار و استکبار و حمایت حقوق ملت‌های مستقل دنیا را وظیفه‌ی انسانی، اسلامی و انقلابی خود می‌داند.