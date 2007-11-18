دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با مشارکت بخش خصوصی گسترش می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه پنجاه و چهارم شورای شهر لایحه مجوز شهرداری تهران به مشارکت با بخش خصوصی جهت راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در سطح شهر تهران به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

سخنگوی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: حجم کاری شهرداری تهران در حال افزایش است و به منظور پاسخگویی به مطالبات مردم از شهرداری یا باید بدنه اجرایی بزرگ شود و یا از راه حل های دیگر استفاده شود که مشارکت با بخش خصوصی یکی از این راهها است.

وی خاطرنشان کرد: بزرگتر شدن بدنه اجرایی شهرداری و افزایش تعداد کارمندان مطابق با سیاست های شورا و شهرداری نیست و به همین منظور مشارکت بخش خصوصی با شهرداری تهران در خصوص خدمات اداری در حوزه معاونت معماری و شهرداری و سایر حوزه ها دنبال می شود.

خسرو دانشجو با اشاره به لایحه شهرداری تهران در این خصوص یادآور شد: شهرداری خود در این مسیر پیشقدم شده و در ابتدا حوزه معماری و شهرسازی در این طرح قرار گرفته اند و در حال حاضر 90 درصد مراجعات مردم به شهرداری مربوط به این حوزه است.

عضو کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران افزود: در حال حاضر چندین مرکز خدمت الکترونیکی شهر در چند منطقه تهران به صورت آزمایشی فعالیت می کنند و نتایج حاصل از چگونگی فعالیت آنها که تمام فعالیتشان در حال حاضر توسط شهرداری انجام می شود در آینده در خصوص راه اندازی دفاتر دیگر لحاظ می شود.

وی افزود: در مرحله اول 22 دفتر در 22 منطقه شهر تهران راه اندازی می شود و در مراحل بعدی 72 دفتر در کل شهر تهران پیش بینی شده که در آینده راه اندازی می گردند که در مورد آنها از تجارب دفاتری که هم اکنون راه اندازی شده و یا در مرحله اول راه اندازی می شود ، استفاده خواهد شد.

دانشجو همچنین فعالیت این دفاتر را نیازمند آئین نامه اجرایی دانست و تصریح کرد: آئین نامه های لازم در این خصوص در کمیسیونی متشکل از دو نفر نماینده شورا و دیگر افراد بررسی و تصویب می شود و بهای خدمات ارائه شده در این دفاتر نیز باید به تصویب شورا برسد که شهرداری لایحه ای جداگانه در این رابطه تهیه و به شورای شهر ارائه می کند.

سخنگوی شورای شهر تاکید کرد اگر راه اندازی این دفاتر با رعایت تمام شرایط و جوانب و ملاحظات لازم انجام پذیرد شاهد روان تر شدن کارها ، سهولت در ارائه خدمات و صرف انرژی کمتر برای مردم خواهیم بود و گام بلند و موثری برای رضایت مردم از مدیریت شهری خواهد بود.

وی همچنین به حضور دکتر قالیباف شهردار تهران در جلسه امروز شورا اشاره کرد و گفت: شهردار تهران خود توضیحات مفصل و مبسوطی را در این خصوص ارائه کرد و نهایتا تصمیمات فوق اتخاذ شد.

عضو شورای شهر در جمع خبرنگاران همچنین در مورد ساخت این برج 25 طبقه در منطقه الهیه تهران و اعتراض شهروندان در این خصوص نیز تاکید کرد: شهرداری تهران نیز مخالف اجرای این برج است چرا که هیچ کارشناس معماری و شهرسازی با احداث یک برج 25 طبقه در یک معبر کوچک و بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص و طرح جامع شهر تهران موافق نیست. چرا که در منطقه فوق تنها مجاز به ساخت یک ساختمان 9 طبقه خواهند بود.

وی در این خصوص یادآور شد: مجوز ساخت برج مذکور در سالهای 73 و 74 و برای یک نهاد دولتی صادر شده که پس از گذشت زمان این مجوز به یک شخص فروخته شده و این شخص هم دستور قضایی لازم را از عالیترین مقام قضایی در این رابطه اخذ کرده است و حتی خلع ید شهردار منطقه را هم که از ساختن این برج جلوگیری کرده بود در یک برهه زمانی گرفته بوده است.

خسرو دانشجو در ادامه پیشنهاد کرد شهرداری تهران بهتر است با فرض مذکور وارد مذاکره شده و رضایت طرف را جلب نماید چرا که از لحاظ قانونی این شخص می تواند برج خود را در آن منطقه احداث کند ولو اینکه شهروندان ناراضی هستند و منافع اکثریت مردم نیز به خطر افتاده است.