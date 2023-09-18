هوای اصفهان قابل قبول است/شاخص ۹ منطقه بر مدار قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه با میانگین ۹۸ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه پایش خیابانهای ۲۵ آبان و فرشادی با ۷۶، پارک زمزم با ۹۷، دانشگاه صنعتی با ۶۶، رهنان با ۹۵، سپاهان شهر با ۷۲، میرزا طاهر با ۷۴ و ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۷۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.
همچنین شاخص هوا در ایستگاه خیابانهای احمدآباد و رودکی با ۱۰۸، میدان انقلاب با ۱۰۲، زینبیه با ۱۱۲، خیابان فیض با ۱۱۰ و بولوار کاوه با ۱۳۸ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان، امروز در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با ۱۵۲، بزرگراه خرازی با ۱۵۳ و کردآباد با ۱۸۷ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد.
صبح امروز وزش باد به نسبت شدید پدیده غالب شهر اصفهان است. اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز درباره وقوع تندباد و احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا بویژه در مناطق مرکز و شرق و شمال استان طی ۴۸ ساعت پیش رو هشدار داده است.
امروز شاخص هوای شاهین شهر با ۱۰۸ AQI در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۵۳ ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله سجزی، مبارکه، خمینی شهر، زرینشهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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