آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از نفوذ پرفشار و چینش مناسب فشار سطح زمین در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: به موجب آن از فردا دوشنبه تا سه شنبه در بعضی ساعات وزش باد لحظه‌ای و شدید، گردوخاک، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز متذکر شد: احتمال خیزش و نفوذ گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، آسیب به سازه‌های موقت و سست، احتمال شکسته شدن درختان کهنسال، اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری وجود دارد.