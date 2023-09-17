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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد

البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به قرار گرفتن استان در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد گفت: احتمال خیزش و نفوذ گرد و خاک و اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری وجود دارد.

آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از نفوذ پرفشار و چینش مناسب فشار سطح زمین در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: به موجب آن از فردا دوشنبه تا سه شنبه در بعضی ساعات وزش باد لحظه‌ای و شدید، گردوخاک، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز متذکر شد: احتمال خیزش و نفوذ گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، آسیب به سازه‌های موقت و سست، احتمال شکسته شدن درختان کهنسال، اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری وجود دارد.

کد مطلب 5887756

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