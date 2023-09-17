۱۷ پروژه آموزشی در استان قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بهرهبرداری از ۲ هزار پروژه آموزشی و پرورشی کشور با حضور رئیس جمهور، ۱۷ پروژه آموزشی در استان قم نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که این تعداد پروژه شامل ۱۷۵ کلاس درس با زیربنای ۳۴ هزار و ۷۵۰ مترمربع میباشد.
سید محمد آقامیری استاندار قم پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهرهبرداری طرحهای آموزش و پرورش استان قم در سخنانی اظهار داشت: آموزش و پرورش در راستای تربیت نسل جوان، نقش بسیار مهمی برعهده دارد.
وی با بیان اینکه دشمنان در راستای ضربه زدن به دین و فرهنگ این کشور توطئههای بسیاری به کار گرفتهاند ابراز داشت: هوشیاری و داشتن برنامههای بازدارنده در برابر توطئههای فرهنگی دشمنان بسیار مهم است.
استاندار قم عنوان داشت: نیروی جوان کشور از جمله سرمایههای اصلی این کشور به شمار میرود که با همراهی و همت نسل جوان میتوان از گردنههای سخت عبور کرد.
وی ابراز داشت: معلمان و خانوادهها باید زمینه تربیت صحیح نوجوانان و جوانان را فراهم کنند و در این راستا مدارس نقش بسیار اثربخش در این زمینه دارند.
۲۵۰ مدرسه در تابستان امسال رنگ آمیزی و زیباسازی شد
مدیرکل آموزش و پرورش قم نیز در این مراسم ابراز داشت: در راستای آماده سازی مدارس استان قم برای سال تحصیلی جدید ۲۵۰ مدرسه در تابستان امسال رنگ آمیزی و زیباسازی شده و تجهیزات مورد نیاز برای انان فراهم شده است.
علیرضا رحیمی عنوان داشت: ۱۶۰۰ مدرسه در استان قم برای سال تحصیلی جدید آماده است و از معلمان و خانوادههای انتظار میرود در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی همکاری خوبی داشته باشند.
وی افزود: در سال جاری ۹.۵ میلیارد تومان برای تهیه لباس فرم دانش آموزان کم برخوردار و بیمه آنان از س. ی آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
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