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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد؛

دستگیری ۱۸۲ معتاد و خرده فروش مواد مخدر در قم

دستگیری ۱۸۲ معتاد و خرده فروش مواد مخدر در قم

قم- فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری ۱۸۲ معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر در اجرای طرح محله محور در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا میرحیدری اظهار داشت: طرح محله محور توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به مدت ۴ روز در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این مدت مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم موفق شدند ۱۴۱ نفر معتاد متجاهر طی پاکسازی از سطح بوستان‌ها، معابر شهری و پاتوق‌ها و نیز ۴۱ نفر خرده فروش مواد مخدر و در مجموع ۱۸۲ نفر را دستگیر کنند.

سردار میرحیدری ادامه داد: از متهمان مقدار ۲۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و به همراه پرونده تشکیل جهت سیر مراحل قانونی مناسب تحویل مراجع قضائی استان شدند.

کد مطلب 5887776

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