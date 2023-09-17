۱۶۶۶ بازرسی از واحدهای اقتصادی لرستان انجام شد/ کاهش حوادث کار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرهاد ناصری نیا با بیان اینکه مهمترین وظیفه وزارت کار صیانت از نیروی کارگری به ویژه در بحث ایمنی و بهداشت کار است، اظهار کرد: امروزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار هدف نهایی در بازرسی‌ها از بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث مؤثر باشد و از سویی دیگر به دلیل منافع بلند مدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی می‌شود.

وی به افزایش بازرسی‌ها از نقاط و واحدهای پرخطر در استان اشاره کرد و افزود: طی ۵ ماهه نخست سال جاری بازرسان کار این اداره کل یک هزار و ۶۶۶ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی پر خطر انجام دادن که این بازرسی‌های تخصصی منجر به کاهش ۱۹ درصدی حوادث کارگری نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان واحدهای تولیدی و کارگری را امروز از حساس‌ترین فضاهای جامعه عنوان کرد و گفت: بازرسان کار در این برهه اقتصادی باید با ورود به موقع در در بنگاههای اقتصادی استان مسائل حقوق و دستمزد و ایمنی کار و حفاظت فنی، مانع بروز مشکلات برای این قشر شوند.

ناصری نیا با تاکید بر اهمیت بازرسی کار و جایگاه ویژه بازرسان کار در تحقق اهداف وزارت متبوع عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده توسط بازرسان کار در آگاهی نیروی انسانی نسبت به عوامل تهدید کننده در کار و شناسایی مکان‌های نا ایمن در کارگاه‌ها، طی ۵ ماهه نخست امسال سه هزار و ۴۶۰ مورد بازرسی موردی و ادواری برنامه ریزی شده از واحدهای اقتصادی سطح لرستان انجام دادند.

وی بیان کرد: بازرسان کار علاوه بر نظارت‌های روتین که از طریق بازرسی از کارگاه‌ها صورت می‌گیرد موارد، نظارت غیر مستقیم بر واحد از طریق استقرار مسئول ایمنی در کارگاه‌ها، توجه به نظارت بر تشکیل و فعالیت کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، نظارت بر عملکرد ایمنی پیمانکاران از طریق صدور صلاحیت ایمنی پیمانکاری، توجه و نظارت بر آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان از طریق مراجع ذی صلاح، نظارت بر رعایت استانداردهای تجهیزات و ماشین‌آلات و اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح را برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام می‌دهند.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت: در این راستا در ۵ ماهه امسال ۷۹ جلسه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای اقتصادی سطح استان برگزار شده و الزامات رعایت موارد ایمنی و حفاظت بهداشت کار تاکید شده است.

ناصری نیا با تاکید بر نقش مؤثر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ایمنی و بهداشت کار در کاهش حوادث ناشی از کار، خاطر نشان کرد: در سال گذشته، ۶ هزار و ۹۱۲ نفر ساعت برنامه آموزشی برای کارفرمایان و کارگران واحدهای اقتصادی استان لرستان برگزار شد.