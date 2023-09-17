اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی از نیشابور به ۴ نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و سیصد و شصت و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم علی محسنی، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به بانوی ۲۷ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری نارسایی کبد رنج می‌برد پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.