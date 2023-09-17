شماره پیراهن مهاجم جنجالی پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس، نبیل باهویی پیراهن شماره ۱۴ پرسپولیس را به تن خواهد کرد. او با این شماره در فهرست آسیایی ثبت نام شد و با همین شماره در رقابت‌های داخلی نیز حضور پیدا خواهد کرد.

یکی از نامدارترین اسطوره‌های باشگاه که این شماره را به تن می‌کند، مهاجم فرصت طلب پرسپولیس در دهه ۴۰ و ۵۰ محمود خوردبین بود که از روز نخست در پرسپولیس حضور داشت و بعد از سال‌های حضور به عنوان بازیکن، سرپرست، مربی، عضو هیأت مدیره و مشاور، هنوز هم در این باشگاه حضور دارد و مشغول به فعالیت است و به این جهات صاحب رکوردهای اختصاصی است.

بازیکنانی مانند رضا جباری و محمد نوری هم از کسانی بوده‌اند که این شماره را به تن کردند. احسان پهلوان در سال‌های گذشته این شماره را به تن داشت و شهاب زاهدی هم در بدو ورود به تیم در فصل جاری، این شماره را پوشید ولی در نهایت شماره ۲۰ را به تن کرد. در میان خارجی‌ها، جری بنگستون با این شماره در دربی گلزنی کرده است. در حالی شماره پیراهن خرید جدید پرسپولیس مشخص شد که او به دلیل سزماخوردگی فعلا نمی‌تواند تست پزشکی بدهد. این بازیکن امروز یکشنبه هم در ایفمارک حضور پیدا کرد و بخشی از بررسی‌ها از جمله آزمایش خون نیز انجام شد اما در نهایت سرماخوردگی بازیکن باعث شد ادامه تست‌ها به روزهای آینده و پس از بهبودی او موکول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نبیل باهویی در حالی پیراهن شماره را بر تن خواهد کرد که یحیی گل محمدی در جریان جذب این بازیکن سوئدی نبود و اعتراض تند و تیزی نسبت به خرید او از سوی مدیریت باشگاه داشت.