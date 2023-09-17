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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

جرایم انتخاباتی در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی می شود

جرایم انتخاباتی در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی می شود

یاسوج_ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: جرایم انتخاباتی در شعبه ویژه دادگاه سریعاً رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی حسنی ظهر یکشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: برنامه پیشگیری از وقوع جرم انتخابات را از ماه‌ها قبل آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه رصد سایت‌های خبری استان تا بعد از انتخابات را خواهیم داشت، عنوان کرد: رسانه‌ها از انتشار مطالبی که باعث تشویق اذهان عمومی می‌شود پرهیز کنند.

حسنی با تاکید بر برخورد شدید با سایت‌های متخلف، گفت: سازمان بازرسی نیز اداراتی که از امکانات دولتی به نفع کسی سو استفاده می‌کنند را با برخورد قانونی شدید مواجه می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به مبحث استخدام‌های خارج از قانون اشاره کرد و گفت: در این محور با ادارات متخلف برخورد می‌شود.

کد مطلب 5887796

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