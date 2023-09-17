جرایم انتخاباتی در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی حسنی ظهر یکشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: برنامه پیشگیری از وقوع جرم انتخابات را از ماهها قبل آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه رصد سایتهای خبری استان تا بعد از انتخابات را خواهیم داشت، عنوان کرد: رسانهها از انتشار مطالبی که باعث تشویق اذهان عمومی میشود پرهیز کنند.
حسنی با تاکید بر برخورد شدید با سایتهای متخلف، گفت: سازمان بازرسی نیز اداراتی که از امکانات دولتی به نفع کسی سو استفاده میکنند را با برخورد قانونی شدید مواجه میکند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به مبحث استخدامهای خارج از قانون اشاره کرد و گفت: در این محور با ادارات متخلف برخورد میشود.
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