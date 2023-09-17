کشف تخلف عرضه خارج از شبکه ۱۱ تن برنج در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاکاخانی اظهار کرد: با تلاش و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) و پیگیری بازرسین اداره کل صمت استان ایلام و همکاری تعزیرات حکومتی مقدار ۱۱ تن برنج به ارزش ۴ میلیارد ریال که در دو انبار به صورت مخفیانه در شهر ایلام با هدف عرضه خارج از شبکه نگهداری شده بودند شناسایی و توقیف شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت ایلام گفت: این میزان برنج که به عنوان سهمیه در اختیار عاملین توزیع قرار گرفته بود افرادی با انتقال برنج‌های دریافتی به مکانی دیگر، قصد تغییر بسته بندی و فروش در بازار آزاد را داشتند که با رصد نیروهای اداره کل اطلاعات استان ایلام این افراد شناسایی و برابر قانون با آنان برخورد صورت گرفت.

وی در این خصوص اضافه کرد: برای یک عامل توزیع و دو واحد خواربارفروشی پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه به ارزش ۸ میلیارد ریال تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.