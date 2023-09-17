  1. استانها
  2. البرز
۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

معاون میراث فرهنگی البرز خبر داد؛

تمدید مجوز ۲ موزه در البرز

تمدید مجوز ۲ موزه در البرز

کرج- معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز از تمدید پروانه فعالیت موزه شاملو به مدت سه سال و موزه ماشین آلات کشاورزی به مدت یک سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز محمودی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدی از یکی موزه‌های استان البرز از تمدید پروانه فعالیت موزه شاملو به مدت سه سال و موزه ماشین آلات کشاورزی به مدت یک سال خبر داد و اظهار کرد: این دو موزه جزو موزه‌های خصوصی و غیر وابسته استان البرز هستند که به صورت مستقل اداره می‌شوند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: خانه موزه شاملو در شهرستان فردیس یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان است که سال‌ها محل زندگی این شاعر معاصر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند با هماهنگی مالک از این مکان دیدن کنند.

محمودی افزود: موزه ماشین آلات کشاورزی نیز از موزه‌های تخصصی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در البرز است که مورد استقبال متخصصان و دانشجویان این رشته‌هاست.

او با اشاره به فعالیت ۷ موزه خصوصی و غیر وابسته در استان گفت: موزه جانورشناسی دانشگاه تهران، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، موزه ماشین آلات کشاورزی، موزه سیار کودکان ما، موزه شاملو، موزه گیاهان دارویی برکت، و موزه تمبر یکتا در استان فعالیت می‌کنند.

معاون میراث‌فرهنگی البرز افزود: اکنون تمدید پروانه موزه شاملو به مدت ۳ سال و موزه ماشین آلات کشاورزی به مدت یک سال انجام شده است.

محمودی فعالیت موزه‌ها را بسیار ارزشمند عنوان کرد که می‌تواند بخشی از تاریخ و هویت مرتبط با موضوعی خاص را در خود نمایان سازد که در این زمینه این اداره کل با بخش خصوصی و سایر نهادها همکاری‌های لازم را دارد.

کد مطلب 5887857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها