به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک آغاز ماه ربیع الاول از صدور هشدار زرد هواشناسی در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: با صدور این هشدار ضمن ابلاغ به همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران اعلام آماده باش نیز صورت گرفته است.

یزدی مهر با بیان اینکه طبق اعلام سازمان هواشناسی در استان تهران به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان، از عصر امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه تا روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه در بعضی ساعات شاهد وزش باد شدید، گاهی خیزش یا نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا یا کاهش دید، خواهیم بود گفت: توصیه اکید مدیریت بحران به بیماران قلبی، ریوی و تنفسی و سالمندان و کودکان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای این است که در مواقع آلودگی هوا از حضور در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه ذرات گرد و غبار از نظر اندازه کاملاً متفاوت هستند و به ذرات درشت که غیر قابل تنفس و ذرات ریز که قابل تنفس هستند طبقه بندی می‌شوند، افزود: ذرات درشت گرد و غبار حداکثر می‌توانند به داخل بینی، دهان و حلق راه پیدا کنند اما، ذرات ریز می‌توانند به اعماق بیشتر و نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه نفوذ کنند، ذرات ریزتر دارای اثرات نسبتاً مهمی بر سلامت انسان هستند و اولین توصیه در شرایط گرد و خاک این است که افراد از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند، همچنین به بیماران قلبی و عروقی، سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای توصیه می‌شود که ماسک‌های خود را هر دو ساعت یک بار عوض کنند.

وی در ادامه بر ضرورت احتیاط در تردد جاده‌ای، تاکید کرد و عنوان داشت: به هنگام صدور هشدار از همه مردم می‌خواهیم به موارد توصیه شده دقت ویژه داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه برای روزهای دوشنبه ۲۷ و سه شنبه ۲۸ شهریور ماه افزایش ابر گاهی مه و رگبار باران برای ارتفاعات استان پیش بینی شده است عنوان داشت: کوهنوردان از صعود به ارتفاعات به طور جدی بپرهیزند.

یزدی مهر همچنین بر لزوم مستحکم سازی تابلوهای تبلیغاتی، سازه‌های موقت و سست تاکید کرد و گفت: مردم در تردد جاده‌ای به ویژه در گذرگاه‌های کوهستانی به دلیل وزش متناوب باد احتیاط لازم را داشته و در صورت امکان از تردد خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با تاکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها تاکید بیان داشت: با توجه به پیش رو بودن فصل پاییز، ضروری است که اقدامات پیشگیرانه در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار داشته باشد.