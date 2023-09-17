بازدید ۸۰ هزار گردشگر و مسافر از پاوه در تعطیلات اخیر

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان پاوه با آب و هوای دلنشین و طبیعت بکر همواره مقصد گردشگران در ایام مختلف سال است.

وی افزود: مردم مهمان نواز پاوه نیز همواره پذیرای مهمانان و گردشگران داخلی و خارجی بوده‌اند و در تعطیلات گذشته نیز پاوه میزبان گردشگران بسیاری بوده است.

فرماندار پاوه تصریح کرد: در چند روز اخیر ظرفیت مراکز اقامتی و بوم‌گردی و خانه‌های مسافر شهرستان پاوه به صورت ۱۰۰ درصدی تکمیل شده و ۸۰ هزار مسافر به این شهرستان سفر کرده‌اند.

حیدری بیان کرد: پاوه دارای صنایع دستی مخصوص به خود است و در راستای توسعه گردشگری و بازار صنایع دستی غرفه‌هایی در این شهرستان برپا شده و در روزهای گذشته گردشگران ۴۰ میلیون تومان صنایع دستی را خریداری کرده‌اند.