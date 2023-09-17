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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

معاون استانداری خوزستان:

توسعه نهضت ملی مسکن خوزستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی

توسعه نهضت ملی مسکن خوزستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی

اهواز - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: دستگاه‌های اجرایی برای توسعه همه جانبه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، همت مضاعف نشان دهند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز یکشنبه در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن اهواز در مناطق اکباتان و ۲۰۸۰ واحدی گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، یکی از اولویت‌های مهم این استان است.

وی تاکید کرد: شتاب بخشی به طرح مسکن استان نیازمند هم افزایی مدیران استانی است و دستگاه‌های اجرایی در انجام پروژه‌های مسکن ملی در استان باید همت مضاعف نشان دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: ناهماهنگی و کندی سرعت انجام طرح‌های عمرانی، شیرینی خدمت رسانی را به کام مردم تلخ نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع هفت هزار و ۶۰۰ متقاضی ساخت مسکن به بنیاد مسکن استان خوزستان ابلاغ شده که از این تعداد فرآیند ساخت برای ۶ هزار و ۳۰۰ نفر آغاز شده است.

کد مطلب 5887862

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