‌به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز یکشنبه در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن اهواز در مناطق اکباتان و ۲۰۸۰ واحدی گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، یکی از اولویت‌های مهم این استان است.

وی تاکید کرد: شتاب بخشی به طرح مسکن استان نیازمند هم افزایی مدیران استانی است و دستگاه‌های اجرایی در انجام پروژه‌های مسکن ملی در استان باید همت مضاعف نشان دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: ناهماهنگی و کندی سرعت انجام طرح‌های عمرانی، شیرینی خدمت رسانی را به کام مردم تلخ نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع هفت هزار و ۶۰۰ متقاضی ساخت مسکن به بنیاد مسکن استان خوزستان ابلاغ شده که از این تعداد فرآیند ساخت برای ۶ هزار و ۳۰۰ نفر آغاز شده است.