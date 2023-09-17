به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز یکشنبه در بازدید از طرحهای نهضت ملی مسکن اهواز در مناطق اکباتان و ۲۰۸۰ واحدی گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف اجرای سیاستهای دولت سیزدهم، یکی از اولویتهای مهم این استان است.
وی تاکید کرد: شتاب بخشی به طرح مسکن استان نیازمند هم افزایی مدیران استانی است و دستگاههای اجرایی در انجام پروژههای مسکن ملی در استان باید همت مضاعف نشان دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: ناهماهنگی و کندی سرعت انجام طرحهای عمرانی، شیرینی خدمت رسانی را به کام مردم تلخ نکند.
به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع هفت هزار و ۶۰۰ متقاضی ساخت مسکن به بنیاد مسکن استان خوزستان ابلاغ شده که از این تعداد فرآیند ساخت برای ۶ هزار و ۳۰۰ نفر آغاز شده است.
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