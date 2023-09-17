سقوط جوشکار از ساختمان چهار طبقه شهر کرمانشاه

احسان سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۵۰ امروز یکشنبه ۲۶ شهریورماه یک مورد حادثه سقوط از ارتفاع در میدان مرکزی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و به دنبال آن آتشنشانان ایستگاههای شماره یک و گروه نجات ایستگاه مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور آتشنشانان در محل مشخص شد که مرد جوان حین جوشکاری اسکلت ساختمان در طبقه چهارم دچار حادثه شده و به طبقه منفی یک سقوط و دچار مصدومیت شدید شده است.
روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه تصریح کرد: آتشنشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص فرد را از طبقه منفی یک به سطح زمین منتقل و برای اعزام به مراکز درمانی در اختیار عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه قرار دادند.
سهیلی خاطر نشان کرد: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل به عملیات خود خاتمه دادند.
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