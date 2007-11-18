گزارش مهر از دلایل گرانی برنج

به گزارش خبرنگار مهر، درسال جاری تولید کیفی ارقام پرمحصول ومحلی برنج دردستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، که به دنبال آن ورود محصولات کیفی به بازارمصرف را نظاره گرهستیم.

قیمت برنج داخلی درسال جاری با توجه به نرخ تورم موجود وهزینه های تولید، رشد معقولی است؛ به طوریکه قیمت عمده فروشی ارقام محلی درشرایط کنونی بین 1350 تا 1450 تومان و ارقام پرمحصول بین 750 تا 1100 تومان در نوسان است.

هرساله تبدیل اراضی شالیکاری به دنبال رشد جمعیت، محدودیت زمین و نیاز به مسکن در سطح استانهای برنج خیز کشوراتفاق می افتد.

دربرنامه خودکفایی تولید برنج ازطریق وارد کردن مکانیزاسیون واصلاح مدیریت درراستای کاهش هزینه های تولید گام موثری برداشته شده، به نحوی که امروزه زراعت برنج به سمت اقتصادی شدن درحرکت است.

ازطریق ورود تکنولوژی های مناسب منطقه ای به داخل مزارع شالیکاری علاوه بر کاهش هزینه های تولید، به افزایش درآمد برنجکاران کشور منتهی می شود، ضمن اینکه اجرای برنامه کشت دوم دراستانهای برنج خیزکشور نظیر گیلان و مازندران استفاده بیشتر از اراضی شالیکاری را محقق می کند.

مفهوم شالیکاری در برنج کاری خلاصه نمی شود، ضمن اینکه اختصاص اراضی شالیکاری به کشت دوم با درآمد ثانویه برای کشاورزان همراه است.

اختصاص 12 میلیارد تومان تسهیلات برای ادوات شالیکاری

به گزارش مهر، سال گذشته در راستای کاهش هزینه تولید برنج بالغ بر400 دستگاه نشاء کار و ماشینهای تخصصی برنج وارد مزارع شالیکاری شد، که برای این منظور اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان تسهیلات یارانه دار تک رقمی برای خرید ماشین آلات و ادوات شالیکاری در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

درسال جاری برای اولین بارحدود 500 دستگاه تراکتورخاص اراضی شالیکاری وارد مزارع شد و از سوی مسئولان امر پیش بینی می شود، به منظور تامین ادوات مورد نیاز کشاورزان درسال جاری تا مبلغ 12 میلیارد تومان تسهیلات تک رقمی در اختیار آنان قرار گیرد.

ورود ماشین آلات و ادوات شالیکاری، تکنولوژی وعلمی کردن تولید برنج به طورمستقیم در کاهش هزینه ها موثرخواهد بود.

بازرگانی برنج 100 درصد خصوصی

دولت در زمینه بازرگانی برنج تنها به عنوان اهرم حمایتی درزمان کاهش قیمت برنج توسط بخش خصوصی وارد عمل می شود و در شرایط کنونی 100 درصد بازرگانی برنج بعد ازتولید توسط بخش خصوصی و بازارانجام می شود.

خرید تضمینی برنج با خرید انحصاری گندم متفاوت است و بخش خصوصی با توجه به عرضه و تقاضا و مشتری مداری نسبت به خرید و فروش برنج وارد عمل می شود، لذا در سال جاری تمهیدات لازم درراستای ایجاد مراکزخرید دراستان های گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان اندیشیده شده است.

به منظور حمایت از کشاورزان دررابطه با تولید ارقام محلی برنج درسال جاری وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار نسبت به خرید توافقی این ارقام با همکاری سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده است و ورود به مقوله خرید توافقی ارقام محلی برنج به ایجاد تعادل درقیمت ها منتهی می شود.

با وجود ایجاد مراکز دولتی خرید تضمینی ارقام پرمحصول درسال جاری دراستان های برنج خیز کشور تاکنون مورد استقبال کشاورزان قرارنگرفته؛ زیرا قیمت این ارقام دربازار بیشتر از قیمت تضمینی بوده است.

تبدیل زراعت سنتی به زراعت علمی برنج

حمایت های وزارت جهاد کشاورزی معطوف به تغییر زراعت سنتی به زراعت علمی برنج است، تا بدین طریق سختی کار برای کشاورزان تقلیل یابد، ضمن اینکه زمینه برای ایجاد رقابت با سایر محصولات دیگر نیز فراهم شود.