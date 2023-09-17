ساخت پارکینگ در عرصه میراث جهانی شوشتر ممنوع شد

بهگزارش خبرگزاری مهر، امین مهدویکیا روز با اشاره به ساختوساز غیرمجاز در عرصه سازههای آبیتاریخی شوشتر عنوان کرد: بر اساس طرح مصوب عرصه و حرایم میراثجهانی، هرگونه ساختوساز در عرصه که با هدف خدماتدهی و رفاه حال گردشگر باشد منوط به تأیید طرح از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
سرپرست پایگاه میراثجهانی سازههای آبیتاریخی شوشتر گفت: پس از حضور شورای فنی پایگاه در محل و بررسیهای میدانی و جمیع نظرات اعضا، کاربری پارکینگ که مورد توافق قبلی فیمابین آموزش و پرورش و شهرداری بود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که درنهایت اقدامی غیراصولی لحاظ شد.
وی افزود: در ضمن راهکارهایی برای اجرایی شدن طرح پیشنهادی توسط سرمایهگذار بر اساس ضوابط طرح مصوب عرصه و جرایم میراثجهانی تبیین شده که آماده ارائه و اصلاح طرح توسط متقاضی است.
مهدویکیا بیان کرد: گزارشی مجدد بهمنظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تا اصلاح طرح توسط سرمایهگذار، تنظیم و برای جلوگیری از روند کار غیراصولی به اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شوشتر ارسال شد تا اقدامات لازم توسط پایگاه حفاظت انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سازههای آبی تاریخی شوشتر مجموعهای به هم پیوسته از پلها، بندها، آسیابها، آبشارها، کانالها و تونلهای عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار میکنند.
این سازهها در دوران هخامنشیان تا ساسانیان برای بهره گیری بیشتر از آب ساخته شدهاند؛ در سفرنامه ژان دیولافوآ باستان شناس نامدار فرانسوی از این محوطه به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد شده است.
آثار باستانی این سازههای آبی با عنوان «نظام آبی تاریخی شوشتر» به صورت یکجا به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید.
نظر شما