۱۷۲ هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد راهی کلاس درس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمالی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی آموزش و پرورش افزود: همزمان با سراسر کشور و از اول مهرماه، با شعار «مهر مهدوی_ مدرسه قوی_ ایران قوی» ۱۷۲ هزار دانش آموز راهی کلاسهای درس خواهند شد.
جمالی با اشاره به توسعه ظرفیتهای مهارتی در سطح استان، اظهار کرد: فلسفه وجودی هنرستانها آموزش هنرجویان برای بازار کار در ردههای نیروی فنی و تکنسین است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با بیان اینکه تقویت هنرستانها و حمایت از هنرجویان برای ارتقای ظرفیتهای آموزشی مورد تاکید است، ابراز داشت: کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم کشوری در توسعه آموزشهای فنی و حرفهای سال گذشته را به دست آورد.
جمالی تصریح کرد: حفظ وضعیت موجود و ارتقای ظرفیتها در سال جدید ضروری است.
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